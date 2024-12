Prithvi Shaw: "यह उसे सही रास्ते पर..." केविन पीटरसन ने पृथ्वी शॉ को दिया सफलता का 'गुरु मंत्र'

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने पृथ्वी शॉ की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें अपनी ऊर्जा फिट होने में लगानी चाहिए और अगर उन्हें एक बार फिर सफलता का स्वाद चखना है तो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. साव ने किशोरावस्था में डेब्यू करते हुए टेस्ट शतक बनाया था. 25 साल की उम्र में वह अपने करियर के चौराहे पर खड़े हैं क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग की कोई भी फ्रेंचाइजी उन्हें 75 लाख रुपये के कम आधार मूल्य पर भी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी.

भारत के पूर्व वनडे विशेषज्ञ मोहम्मद कैफ सहित कई लोगों को लगता है कि उनके मैदान के बाहर के व्यक्तित्व ने निश्चित रूप से उनके मैदानी खेल को प्रभावित किया है. पीटरसन ने 'एक्स' पर लिखा,"खेल में वापसी की कुछ बेहतरीन कहानियां हैं. अगर पृथ्वी शॉ के आस पास अच्छे लोग हैं जो उनकी सफलता की परवाह करते हैं तो वे उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने और पूरी तरह से फिट होने के लिए ट्रेनिंग करने को कहेंगे. यह उसे सही रास्ते पर वापस ले आयेगा जहां पिछली सफलता वापस हासिल की जा सकती है. वह बहुत प्रतिभाशाली हैं."

Some of the greatest sports stories are COMEBACK stories.

If Prithvi Shaw has decent people around him who care about his long term success, they'd sit him down, tell him to get off social media & train his absolute backside off in getting super fit. It'll get him back into the…