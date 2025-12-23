विज्ञापन
पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से की मुलाकात, तस्वीरें आई सामने

PM Modi Meet Neeraj Chopra and his Wife: 27 साल के चोपड़ा के लिए यह साल मिला-जुला रहा, जिसमें उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का मार्क पार किया था.

PM Modi Meet Neeraj Chopra and his Wife

PM Modi Meet Neeraj Chopra and his Wife: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से यहां मुलाकात की. चोपड़ा, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में एक छोटे से समारोह में पूर्व टेनिस खिलाड़ी मोर से शादी की थी, फिलहाल कॉम्पिटिशन से ब्रेक पर हैं. मोदी ने 'X' पर पोस्ट किया, "आज सुबह 7, लोक कल्याण मार्ग पर नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर से मुलाकात हुई. हमने कई मुद्दों पर शानदार बातचीत की, जिसमें खेल भी शामिल था!"

27 साल के चोपड़ा के लिए यह साल मिला-जुला रहा, जिसमें उन्होंने दोहा डायमंड लीग में 90 मीटर का मार्क पार किया, लेकिन फिटनेस की दिक्कतों के कारण सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप का अपना खिताब नहीं बचा पाए और कुल मिलाकर आठवें स्थान पर रहे. उन्होंने बेंगलुरु में अपने नाम पर शुरू किए गए भाला फेंक इवेंट की मेजबानी भी की और उसे जीता भी.

सीज़न की शुरुआत में, इस सुपरस्टार ने चेक दिग्गज जान ज़ेलेज़नी को अपना नया कोच बनाया, जो तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल के मालिक हैं और भाला फेंक में 98.48 मीटर के थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है.

