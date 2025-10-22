IND vs AUS: एडिलेड से पहले विराट-रोहित पर दबाव, कब मिलेगा यशस्वी जायसवाल को मौका?

IND vs AUS 2nd ODI Rohit Sharma and Virat Kohli: दिल्ली टेस्ट और उससे पहले नेट्स पर यशस्वी जायसवाल लेग स्पिन गेंदबाज़ी की प्रैक्टिस करते नज़र आए. दिल्ली टेस्ट के दौरान उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सिर्फ़ दूसरा ओवर डाला. उस एक ओवर में 3 रन ही खर्चे. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मैट में कुल मिलाकर यशस्वी ने अबतक 3 ओवर गेंदबाज़ी की है. घरेलू लिस्ट-A क्रिकेट में ज़रूर उनके नाम अबतक 7 विकेट हैं. ये बातें इसलिए अहम हो गई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यशस्वी नेट्स पर लेग स्पिन का भी पूरा अभ्यास कर रहे हैं.

जायसवाल बन सकते हैं ऑलराउंडर!

एडिलेड वनडे से पहले टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक कहते हैं, “जायसवाल हमेशा लेग स्पिन गेंद डालते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंद डालना चाहते हैं. वो अब कनसिस्टेंट भी हो गए हैं. वो अपनी गेंदबाज़ी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं. ये वैसे भी एक पॉज़िटिव इशारा है.”

रेड बॉल का जानदार खिलाड़ी

अबतक सवा दो साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 23 साल के यशस्वी जायसवाल को 26 टेस्ट, 23 अंतर्राष्ट्रीय टी-20 और सिर्फ एक वनडे मैच में मैदान पर उतरने का मौका मिला है. टेस्ट में 7 शतक और 12 अर्द्धशतक के साथ टी-20-I में 1 शतक, 5 अर्द्धशतक और 165 का स्ट्राइक रेट वाइट बॉल क्रिकेट की उनकी दावेदारी को बेहद मज़बूत करता है.

ओपनर्स की जगह फिलहाल खाली नहीं

जानकारों के मुताबिक एशिया कप में टी-20 में उन्हें मौक़ा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि शुभमन गिल उपकप्तान और ओपनर के तौर पर टीम में शामिल हुए. वनडे के प्लेइंग XI में भी उनकी जगह संभवत: इसलिए ही मुश्किल लग रही है जहां बतौर ओपनर्स शुभमन गिल और रोहित शर्मा खेलते नज़र आ रहे हैं.

भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक कहते हैं, “वो (यशस्वी) टीम का हिस्सा हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उन्हें मालूम है कि उन्हें मौका मिलेगा इसलिए वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं. आखिरकार 11 खिलाड़ियों को ही जगह मिलनी है. इसलिए उन्हें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी.

‘वाइट बॉल में भी चमकें यशस्वी'

NDTV को मिली जानकारी के मुताबिक चयनकर्ता चाहते हैं कि जायसवाल का जो दबदबा रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट में है, वो वाइट बॉल यानी वनडे और टी-20 क्रिकेट में भी दिखे. वनडे फॉर्मैट में खेले जाने वाले लिस्ट-A के 33 मैचों में उन्होंने 86 के औसत से 1526 रन बनाए हैं जिनमें उन्होंने 5 शतक और 12 अर्द्धशतक लगाए हैं. चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट उनमें वाइट गेंद में भी कारनामा करने की शानदार क्षमता देखते हैं.

विराट-रोहित पर नज़र

फिलहाल पर्थ में रोहित शर्मा और विराट कोहली के फ्लॉप शो के बाद उनपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है. ये दोनों दिग्गज चले तो जायसवाल का इंतज़ार शायद थोड़ा और लंबा हो. वरना जायसवाल अपना जलवा बिखेरने के लिए बेताब नज़र आ रहे हैं.