प्याज-रोटी खाकर किया गुजारा, आज है मशहूर एक्टर, इसकी वजह से चैन की नींद सोते हैं सैफ-आमिर, जानते है नाम ?

टीवी की दुनिया के मशहूर एक्टर रोनित रॉय हर साल 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं. रोनित ने अपनी मेहनत से टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हासिल किया है,लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ी. अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए रोनित ने कई चीजें शेयर की. आइए जानते हैं रोनित रॉय के बारे में कुछ ऐसी अनकही बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे. रोनित रॉय ने अपने संघर्ष भरे शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि कैसे आर्थिक तंगी के चलते उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ता था.



एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'बांद्रा स्टेशन के पास एक मशहूर ढाबा था, जहां मैं रोजाना खाना खाता था. पैसे इतने कम थे कि दिन में सिर्फ़ एक ही बार खाना नसीब होता — कभी दो रोटियों के साथ काली दाल, तो कभी अच्छे दिनों में पालक पनीर.' रोनित ने आगे बताया, 'एक दिन हालात इतने खराब थे कि मेरे पास दाल के लिए भी पैसे नहीं बचे थे. मैंने सिर्फ़ रोटियाँ और प्याज़ मांगा. लेकिन ढाबे वाले ने मुस्कुराते हुए दो रोटियां और एक कटोरी दाल परोस दी. जब मैंने कहा कि मैंने दाल नहीं मंगवाई, तो उसने कहा, ‘कोई बात नहीं, आज तुम्हारा दाल वाला दिन है.' रोनित ने भावुक होकर बताया कि आज भी उन्हें उस व्यक्ति का चेहरा याद है, और जब भी वे उस पल को याद करते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं.



उन्होंने यह भी खुलासा किया कि फिल्मों में डेब्यू करने के बाद भी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ. 'पहली फिल्म के लिए मुझे पचास हज़ार रुपये मिले थे, लेकिन वो भी चार-चार हजार की किस्तों में. उस वक्त वो रकम बहुत लगती थी, पर असलियत में गुज़ारा मुश्किल से होता था. फिल्मों से जो कमाई होती, वही खर्चों में निकल जाती — हाथ में कुछ नहीं बचता था.'

रोनित ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब किसी शो में कास्ट होना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था. निर्माता और कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें मौका देने से कतराते थे और कई बार जूनियर कलाकारों को उनसे बेहतर बताया जाता था.



उन्होंने एक घटना याद करते हुए कहा, 'किसी ने एक बार मेरे मैनेजर से कहा था — 'हम रोनित को क्यों लें? जूनियर कलाकार भी उनसे अच्छा काम करते हैं.' उस वक्त मैं यह बात समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जब सोचता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है.' उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ताने और अस्वीकार उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन इन्हीं अनुभवों ने उन्हें और मजबूत बनाया. 'शायद अगर वो दिन नहीं आते, तो आज मैं वो इंसान नहीं बन पाता जो हूँ,' रोनित ने भावुक होकर कहा.

रोनित रॉय की नेट वर्थ

आज एक्टर रोनित रॉय फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स तक में अपनी पहचान बना चुके हैं. उनकी खुद की आज सिक्योरिटी एजेंसी है, जिससे वह सैफ अली खान, आमिर खान जैसे दिग्गज सेलेब्स को सर्विसेज देते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक रोनित रॉय की नेट वर्थ 99 करोड़ रुपये है.