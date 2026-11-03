अब नंबर-1 प्रेमा रावत, 25 साल में कोई नहीं कर सका ऐसा, पाकिस्तानी फातिमा सना का रिकॉर्ड चूर, टॉप 7 बल्लेबाज

इसमें दो राय नहीं कि हाल सालों में भारतीय महिला क्रिकेट की ताकत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है. उसने विश्व कप सहित कई बड़े खिताब हाल ही में अपने झोली में डाले हैं. इसका परिणाम भी नियमित अंतराल पर देखने को मिल रहा है. और अब भारतीय लेग स्पिनर प्रेमा रावत ने सीनियर महिला T20 ट्रॉफी में इतिहास रचते हुए एक सनसनीखेज बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया. प्रेमा ने पुणे के गहुंजे स्थित एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद के खिलाफ उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रेमा ने सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के 15 गेंदों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

24 वर्षीय खिलाड़ी ने सिर्फ 14 गेंदों में 50 रन बनाकर नाबाद रहीं. इसमें 357.14 के惊नाक स्ट्राइक रेट से छह चौके और चार छक्के जड़े. उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत उत्तराखंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद 2 विकेट पर 187 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. अपने इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रेमा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

इससे पहले फातिमा ने मई 2026 में कराची में जिंबाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक बनाकर इतिहास रचा था. पाकिस्तान की कप्तान ने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ऑस्ट्रेलिया की फोएबे लिचफील्ड और भारत की ऋचा घोष द्वारा संयुक्त रूप से धारी 18 गेंदों के पिछले महिला T20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा था. फातिमा का यह प्रयास मैरी केली और लौरा हैरिस द्वारा पहले हासिल किए गए कुल महिला T20 रिकॉर्ड की बराबरी भी करता था. अब प्रेमा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस रिकॉर्ड को घटाकर सिर्फ 14 गेंदें कर दिया है.

वीमेंस टी20 इतिहास में सबसे तेज अर्द्धशतक जड़ने वाली शीर्ष 7 बल्लेबाज