360° कैमरा, बड़ी स्क्रीन और माइलेज 29KM तक.. सबसे सस्ती हाइब्रिड कारें, कीमत 16.99 लाख से शुरू

देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली बनकर उभरी हैं. ये कारें न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि इनका माइलेज भी बेहद शानदार होता है, जो लगभग डीजल या CNG कारों को टक्कर देता है. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस समय कई ऐसी मिड-साइज हाइब्रिड SUV मौजूद हैं, जो अपनी प्रीमियम खूबियों और बेहतरीन माइलेज के दम पर ग्राहकों के दिलों पर राज कर रही हैं. यहां हम देश की सबसे किफायती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो आपके बजट में फिट बैठ सकती हैं.

Renault Duster

Renault की बेहद लोकप्रिय SUV Renault Duster के बेस वेरिएंट की कीमत 10,49,000 रुपये है, जबकि इसके Duster Strong Hybrid मॉडल्स की एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये के बीच है. बाहरी डिजाइन की बात करें तो इस SUV में Y-शेप्ड वाली LED DRL, चमकती हुई फ्रंट ग्रिल और शानदार 18-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे मस्कुलर लुक देते हैं.

इसके केबिन के अंदर ब्राउन लेदर की सीटें, डार्क-फिनिश वाले एलिमेंट्स और एक प्रीमियम डैशबोर्ड मिलता है जो केबिन को काफी हवादार और प्रैक्टिकल बनाता है. फीचर्स के तौर पर इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग दिए गए हैं और इस गाड़ी को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है. परफॉर्मेंस के मामले में इसके हाइब्रिड वर्जन में 1.8-लीटर का चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.4 kWh की बैटरी के साथ मिलकर काम करता है. ये पूरा सिस्टम 160 PS की कुल पावर जनरेट करता है और कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 29 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देती है.

Maruti Suzuki Victoris: प्रीमियम फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस

Maruti Suzuki की बिल्कुल नई SUV Maruti Suzuki Victoris के बेस पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 10,49,900 रुपये है, वहीं इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 16.38 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है. डिजाइन के मामले में ये SUV बेहद आधुनिक है, जिसमें एरोडायनामिक प्रोफाइल, स्टाइलिश क्रोम ग्रिल और फुल-LED लाइटिंग दी गई है. केबिन के अंदर सॉफ्ट-टच मैटेरियल्स, शानदार डुअल-टोन फिनिश और एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, जिसमें पांच लोग बेहद आराम से सफर कर सकते हैं.

फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच का SmartPlay Pro+ इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और EBD के साथ ABS दिए गए हैं. इस गाड़ी में 1.5-लीटर का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जिसे स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड e-CVT सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. ये इंजन 114.4 bhp की पावर देता है और इसका माइलेज 28.65 किमी प्रति लीटर है.

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Maruti Suzuki Grand Vitara: शहरी ग्राहकों की पहली पसंद

Maruti की सबसे लोकप्रिय हाइब्रिड गाड़ियों में शामिल Maruti Suzuki Grand Vitara के बेस पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 10,76,500 रुपये है, जबकि इसके इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 18.43 लाख रुपये से 20.09 लाख रुपये के बीच है. इस SUV को शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें बड़ी क्रोम फ्रंट ग्रिल, थ्री-पॉइंट Nexa LED DRLs और एक चौड़ा मस्कुलर लुक मिलता है. केबिन के अंदर ब्लैक थीम, फॉक्स लेदर सीट्स और शैंपेन गोल्ड फिनिश वाले एलिमेंट्स दिए गए हैं जो इसके सेंटर कंसोल को बेहद मॉडर्न बनाते हैं.

इस गाड़ी में हेड-अप डिस्प्ले (HUD), वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जर जैसी तमाम खूबियां मिलती हैं. सुरक्षा के लिए इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, छह एयरबैग, हिल-होल्ड असिस्ट और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. इसके हाइब्रिड वर्जन में 1.5-लीटर का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो e-CVT गियरबॉक्स के साथ मिलकर 115.56 PS की पावर और 27.97 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज ऑफर करती है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder: स्पोर्टी लुक के साथ टोयोटा का भरोसा

टोयोटा की Urban Cruiser Hyryder के बेस मॉडल की कीमत 12,82,000 रुपये है, जबकि इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 16.66 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है. इस SUV का डिजाइन टोयोटा की ग्लोबल कारों से इंस्पायर्ड है, जिसमें क्रिस्टल एक्रिलिक फ्रंट ग्रिल और डुअल LED DRLs दिए गए हैं. केबिन के अंदर प्रीमियम डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन फिनिश, बेहतरीन लेदर सीट्स और प्रीमियम टेक्सचर्स मिलते हैं जो इसे काफी अपमार्केट फील देते हैं. इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, कई ड्राइविंग मोड्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), एबीएस और रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसमें 1.5-लीटर का टीएनजीए एटकिंसन-साइकिल (TNGA Atkinson-cycle) पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन मिलता है जो टोयोटा के e-Drive सिस्टम के साथ मिलकर 115.56 PS की पावर और 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.

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