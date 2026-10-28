न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी सीरीज से हुए बाहर

भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. प्रसिद्ध को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के दौरान बाएं पैर में हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी. इसके बाद से वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी.

प्रसिद्ध कृष्णा का पहले तीन वनडे मैचों के लिए चयन फिटनेस मंजूरी पर निर्भर था, लेकिन वह समय पर पूरी तरह फिट नहीं हो सके. ऐसे में वह सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे. उनके बाहर होने से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को झटका लगा है, क्योंकि टीम प्रबंधन उन्हें आगामी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयार कर रहा था.

शुभमन गिल पहले तीन वनडे मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि पहले चरण में उप-कप्तान बनाए गए श्रेयस अय्यर आखिरी दो मुकाबलों में टीम की कमान संभालेंगे. टीम प्रबंधन गिल के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए यह योजना बना रहा है, क्योंकि दौरे के अंत में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भी वह भारत की कप्तानी करेंगे. पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट तथा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों दिग्गज बल्लेबाज वनडे सीरीज के सभी मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे.

बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्रा को आखिरी दो वनडे मुकाबलों के लिए पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, लेकिन वह दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. वहीं, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भी वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है.

ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के रूप में भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली है. हालांकि, पंत की उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिलने वाली फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी. वहीं, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. दूसरी ओर, प्रसिद्ध कृष्णा का चयन भी पहले फिटनेस मंजूरी के अधीन था, लेकिन हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाने के कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन वनडे मैचों के लिए भारत की टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा*, कुलदीप यादव.

चौथे और पांचवें वनडे मैचों के लिए भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.