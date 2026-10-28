113 रन की पारी का इनाम, अभिषेक शर्मा फिर बने दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज, ईशान किशन फिसले

न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में तीसरे मुकाबे में धमाकेदार शतक बनाने वाले अभिषेक शर्मा की बुधवार को जारी सबसे हालिया रैंकिंग में भी वापसी करते हुए एक बार फिर नंबरज-1 बल्लेबाज की पायदान पर कब्जा कर लिया है, तो साथी ईशान किशन चार महीने तक नंबर-1 पर रहने के बाद तीसरे स्थान पर आ गए हैं. अभिषेक रैंकिंग में दूसरी बार नंबर-1 बल्लेबाज बने हैं. इससे पहले वह पिछले साल 2025 से इस साल जून तक नंबर एक पायदान पर रहे थे. वहीं, न्यूजीलैंड में चल रही श्रृंखला में अपने प्रदर्शन के दम पर सूची में ऊपर चढ़ने वाले अन्य खिलाड़ियों में संजू सैमसन भी छलांग लगाते हुए 20वें नंबर पर आ गए हैं, तो फिन एलन 28वें से 25वें नंबर पर, तो ग्लेन फिलिप्स 20 नंबर की बड़ी छलांग लगाते हुए अब टी20 में दुनिया के 37वें नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, घरेलू टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर सात पायदान ऊपर चढ़कर सातवें, तो अर्शदीप भी छह नंबर की छलांग लगाते हुए 15वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं. प्रिंस यादव भी 19 पायदान की छलांग लगाकर अब 82वें नंबर के बॉलर हैं.

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वनडे में बल्लेबाजों में हैरी ब्रूक और डकेट की तरक्की

वहीं ICC मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग में बल्लेबाजों में इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट और ब्रूक पाकिस्तान ODI ट्राई-सीरीज (जिसमें श्रीलंका भी शामिल है) में अपनी पारियों के लिए छह-छह स्थान आगे बढ़कर क्रमशः सातवें और आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं. डकेट ने पाकिस्तान के खिलाफ 105 रन बनाए और ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ इस फॉर्मेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया, लेकिन दोनों पारियां हारने वाली टीमों के लिए थीं.

शादाब खान, जिन्होंने लाहौर में नाबाद 113 रन बनाकर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को एक रन से जीत दिलाने में मदद की, 32 स्थान ऊपर चढ़कर 92वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि श्रीलंका के जनिथ लियानागे (10 स्थान ऊपर चढ़कर 14वें), जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा (7 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें), नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (15 स्थान ऊपर चढ़कर 45वें) और नीदरलैंड के मैक्स ओ'डाउड (7 स्थान ऊपर चढ़कर 55वें) ODI बल्लेबाजों में ऊपर उठने वाले अन्य खिलाड़ी हैं.

वनडे में बॉलरों में मार्को जानसेन की तरक्की

वहीं, वनडे में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम की पारी और 31 रनों की बड़ी जीत में शानदार भूमिका निभाने के बाद गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है. जानसेन के 85 रनों के संघर्षपूर्ण स्कोर और 33 रन देकर 5 और 34 रन देकर 1 विकेट के प्रदर्शन ने वास्तव में उन्हें ICC में टेस्ट प्लेयर रैंकिंग की तीनों सूचियों में आगे बढ़ने में मदद की है क्योंकि वह बल्लेबाजों में भी 13 स्थान चढ़कर 56वें स्थान पर पहुंच गए हैं. नवंबर 2024 में कगिसो रबाडा के बाद जानसेन शीर्ष स्थान हासिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले गेंदबाज हैं. और अगस्त 2014 में वर्नोन फिलेंडर के बाद शीर्ष रैंकिंग वाले टेस्ट ऑलराउंडर बनने वाले अपने देश के पहले खिलाड़ी हैं.

टेस्ट में टेंबा बावुमा नंबर-2 बल्लेबाज

कप्तान तेंबा बावुमा ने भी अपनी मैच जिताऊ 179 रनों की पारी के बाद जबरदस्त प्रगति की है, जिससे वह चार पायदान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. वह अब केवल इंग्लैंड के हैरी ब्रूक से पीछे हैं और नवंबर 2015 में एबी डिविलियर्स के बाद टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बनने का मौका उनके पास है. टेस्ट रैंकिंग में ऊपर आने वाले अन्य खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड शामिल हैं, जो 81 रन देकर 5 विकेट लेने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर दोनों पारियों में कुल पांच विकेट लेने के बाद 10 स्थान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर पहुंच गए हैं.





