यूपी MLC चुनाव: BJP 4 सीटों पर विजयी, SP ने वाराणसी और आगरा शिक्षक सीट जीती; 11 सीटों के परिणाम पर नजरें

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव 2026 के नतीजे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. अब तक घोषित छह सीटों के परिणामों में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर देखने को मिली है. भाजपा ने मेरठ स्नातक, लखनऊ शिक्षक, मेरठ शिक्षक और बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट पर जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी और आगरा शिक्षक सीट अपने नाम की हैं. इन नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीतिक दिशा का संकेत माना जा रहा है.

छह सीटों के परिणाम घोषित

NDTV को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक एक स्नातक और पांच शिक्षक सीटों पर विजेताओं की घोषणा कर दी गई है. घोषित परिणाम इस प्रकार हैं:

मेरठ स्नातक क्षेत्र - दिनेश कुमार गोयल (भाजपा)

लखनऊ शिक्षक क्षेत्र - उमेश द्विवेदी (भाजपा)

वाराणसी शिक्षक क्षेत्र - लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी)

आगरा शिक्षक क्षेत्र - डॉ. आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी)

मेरठ शिक्षक क्षेत्र - श्रीचंद्र शर्मा (भाजपा)

बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र - डॉ. हरि सिंह ढिल्लों (भाजपा)

इन परिणामों के साथ भाजपा ने अब तक घोषित छह में से चार सीटें जीत ली हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में दो सीटें आई हैं.

मेरठ में BJP का दबदबा बरकरार

मेरठ-सहारनपुर मंडल की दोनों महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा ने अपनी पकड़ कायम रखी. मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार श्रीचंद्र शर्मा ने 18,099 वोट हासिल कर जीत दर्ज की. वहीं मेरठ स्नातक सीट पर भाजपा के दिनेश कुमार गोयल 24,928 वोट पाकर विजयी रहे. इन परिणामों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की संगठनात्मक ताकत का संकेत माना जा रहा है.

लखनऊ में उमेश द्विवेदी की हैट्रिक

लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार उमेश द्विवेदी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक पूरी की. जीत के बाद उमेश द्विवेदी ने शिक्षकों, मतदाताओं और भाजपा नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के विश्वास की वजह से उन्हें लगातार तीसरी बार यह सफलता मिली है.

वाराणसी में सपा की बड़ी जीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. सपा उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीतकर भाजपा को बड़ा झटका दिया. जीत के बाद लाल बिहारी यादव ने कहा कि भाजपा के दोनों सीटें जीतने के दावे गलत साबित हुए. उन्होंने इस जीत का श्रेय शिक्षकों के भरोसे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को दिया. उन्होंने चुनाव के दौरान प्रशासन पर अपने समर्थकों को परेशान करने के आरोप भी लगाए. हालांकि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

आगरा में मतगणना के दौरान विवाद

आगरा शिक्षक सीट की मतगणना के दौरान राजनीतिक तनाव भी देखने को मिला. सपा उम्मीदवार डॉ. आकाश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मतगणना केंद्र पर उनके साथ मारपीट की गई और उनका कुर्ता फाड़ दिया गया. उन्होंने इसके लिए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया. वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डॉ. आकाश अग्रवाल ने खुद अपना कुर्ता फाड़ा. विवाद के बाद दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी.

बाकी सीटों पर जारी है मुकाबला

गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट समेत कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना अभी जारी है. गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने मतगणना प्रक्रिया का बहिष्कार करते हुए धांधली के आरोप लगाए हैं. पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रशासन भाजपा उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. उधर प्रयागराज-झांसी स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी के मान सिंह यादव बढ़त बनाए हुए हैं. लखनऊ स्नातक सीट पर भी सपा उम्मीदवार कांती सिंह शुरुआती दौर से आगे चल रही हैं. वाराणसी स्नातक सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है.

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