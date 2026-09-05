4 मैच में 400 रन! प्रभसिमरन सिंह का तूफान, अभिषेक शर्मा भी नहीं आसपास, शेर-ए-पंजाब T20 कप के टॉप-5 बल्लेबाज

शेर ए पंजाब टी20 कप 2026 का जब आगाज हुआ था तो सभी को उम्मीद थी कि अभिषेक शर्मा अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा देंगे लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने जो कमाल किया है उससे उन्होंने टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा दिया है. प्रभसिमरन सिंह शेर ए पंजाब टी20 कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उनका औसत 200 का है. इस टूर्नामेंट में अबतक प्रभसिमरन ने 4 मैच खेलकर कुल 401 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 217.93 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाने का कमाल किया है. शेर ए पंजाब टी20 कप 2026 में प्रभसिमरन ने दो शतक लगा दिए हैं.

निडर होकर शॉट खेलने के लिए मशहूर प्रभसिमरन ने लगातार गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा है, तेजी से रन बनाए हैं और अपनी टीम के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं. उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज में से एक बना दिया है और भारत के सबसे रोमांचक T20 बल्लेबाजों में से एक के तौर पर उनकी पहचान को और मजबूत कर दी है.

400 रन बना चुके प्रभसिमरन बैटिंग चार्ट में सबसे ऊपर बने हुए हैं. उनकी निरंतरता और आक्रामक अंदाज उनकी सफलता के मुख्य कारण रहे हैं, जिससे टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ चयनकर्ताओं का उन पर नजर रखना जरूरी हो गया है.

25 साल के प्रभसिमरन घरेलू क्रिकेट और आईपीए में लगातार खेलते रहे हैं, और हाल ही में तेजी से रन बनाने का उनका सिलसिला उनके जबरदस्त टैलेंट की एक और मिसाल है. अब अगर प्रभसिमरन सिंह इसी तरह का फॉर्म को बनाए रखते हैं, तो यकीनन चयनकर्ता उन्हें भारतीय टीम में मौका देने को लेकर विवश हो जाएंगे.

टॉप 5 में अभिषेक शर्मा ने मारी एंट्री

शेर ए पंजाब टी20 कप 2026 में दूसरे नंबर पर नमन धीर हैं जिनके नाम 253 रन दर्ज हैं. तीसरे नंबर पर अनमोलप्रीत सिंह हैं जो अबतक 4 मैच की 4 परियों में कुल 242 रन बना चुके हैं.चौथे नंबर पर विहान मल्होत्रा ​​हैं जो 3 मैच में 183 रन बना चुके हैं. टॉप 5 में अभिषेक शर्मा ने एंट्री मारी है और वह 3 मैच की 3 परियों में 60 के औसत के साथ 180 रन बना चुके हैं. अभिषेक ने 253 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं लेकिन शेर ए पंजाब टी20 कप में प्रभसिमरन सिंह ने विकेट चटका दी है.

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