BAN vs SL: क्रिकेट के नए 'जयसूर्या' ने रचा इतिहास, चमिंडा वास का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Prabath Jayasuriya record: श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश (SL vs BAN, 2nd Test) को एक पारी और 78 रन से हरा दिया. इस मैच में प्रभात जयसूर्या (Prabath Jayasuriya) ने दूसरी पारी में 5 विकेट लेने में सफल रहे. प्रभात जयसूर्या का टेस्ट में यह 12वां 5 विकेट हॉल है. बता दें कि ऐसा कर जयसूर्या ने पूर्व दिग्गज चमिंडा वास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, प्रभात जयसूर्या ने केवल 41 पारियों में में 12 विकेट हॉल करने का कमाल अपने टेस्ट करियर में करने में सफल रहे तो वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वास ने अपने पूरे करियर में 12 बार 5 विकेट हॉल करने का कमाल किया था. लेकिन इसके लिए वास को 194 पारियों में गेंदबाजी करनी पड़ी थी. यानी 12 विकेट हॉल अपने करियर में हासिल करने के लिए प्रभात जयसूर्या को चमिंडा वास से कम पारियां खेलनी पड़ी है. वहीं, प्रभात जयसूर्या के नाम 22 टेस्ट मैच में 12 बार 5 विकेट हॉल करने का कमाल भी दर्ज हो गया है.

टेस्ट में श्रीलंका के लिए सर्वाधिक 5विकेट हॉल करने वाले गेंदबाज (Most 5-Wicket haul for Sri Lanka in Tests)

मुथैया मुरलीधरन - 67

रंगना हेराथ - 34

प्रभात जयसूर्या - 12* (41 पारी)

चामिंडा वास - 12 (194 पारी)

दिलरुवान परेरा- 8

