अच्छा ये पॉलिटिक्स जैसा है.. सबके सब ऑलराउंडर.. जब चैंपियन से मिल पीएम मोदी ने पूछे अनोखे सवाल, VIDEO

ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 में देश की शान बढ़ाने वाली इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेटरों से पीएम मोदी ने खास मुलाकात की है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में पीएम मोदी को खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है. बातचीत के दौरान ही पीएम ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो सुर्खियों में आ गया है.

दरअसल, बातचीत के दौरान ही एक महिला स्टार ने बताया कि हमारी टीम में सब ऑलराउंडर प्लेयर हैं. इसपर पीएम मोदी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए. उन्होंने हंसते हुए तुरंत जबाव में कहा, 'अच्छा, सबके सब. मतलब पॉलिटिक्स जैसा है. पॉलिटिक्स में सब ऑलराउंडर होते हैं. कभी मंत्री बन जाते हैं. कभी एमएलए बन जाते हैं. कभी एमपी बन जाते हैं.'

#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi interacted with and felicitated the T-20 World Cup-winning Blind Women's Cricket team, at his residence. pic.twitter.com/SHk7Bd8phh — ANI (@ANI) November 28, 2025

ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम की मेजबानी करके खुश हैं पीएम मोदी

पीएम मोदी से मिलकर जितनी महिला खिलाड़ी खुश नजर आईं. उतना ही खुश पीएम मोदी भी उनकी मेजबानी करके नजर आए. पीएम मोदी ने कहा कि इंडियन ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट टीम की मेजबानी करना बहुत खुशी की बात है. मेजबानी करते हुए पीएम ने कहा कि हाल ही में टीम ने ब्लाइंड विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीता है. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से गर्मजोशी से बातचीत की, जिन्होंने टूर्नामेंट से जुड़े अपने अनुभव साझा किए.

खिलाड़ियों ने आभार जताते हुए पीएम को भेंट किया बल्ला

भेंट के दौरान महिला खिलाड़ियों ने एक हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भी पीएम मोदी को भेंट किया. जिसके बदले में उन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ एक गेंद उनको प्रदान किया. इस दौरान उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के धैर्य और अनुशासन की प्रशंसा की.

