वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया से मिलेंगे पीएम मोदी, इस दिन हो सकती है मुलाकात- रिपोर्ट

हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने रविवार को 52 सालों के इंतजार को खत्म किया और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. भारत को 2005 और 2017 में फाइनल में हार मिली थी. टीम इंडिया की इस जीत के बाद करोड़ों फैंस झूम उठे. यह जीत भारत में महिला क्रिकेट को नई दिशा दे सकती है. विश्व विजेता भारतीय टीम खिताब जीतने के बाद बुधवार को राजधानी दिल्ली में रहेगी. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान टीम के खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है. आईएएनएस को जानकारी मिली है कि नवी मुंबई में मौजूद खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मंगलवार शाम तक नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अपने-अपने घर लौट जाएंगे.

हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक 'विक्ट्री परेड' की योजना नहीं बनाई गई है, लेकिन इस खिताबी जीत के बाद सम्मान के तौर पर 51 करोड़ रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई है. यह राशि खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और पांच सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति के बीच बांटी जाएगी.

भारत ने लीग चरण में लगातार तीन हार के बाद शानदार वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, जहां उसने मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की थी. आखिरकार रविवार को, भारत ने खचाखच भरे स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार महिला क्रिकेट में विश्व कप खिताब जीता.

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए. टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) का अहम योगदान रहा. विपक्षी टीम की ओर से अयाबोंगा खाका ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई. कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों में 101 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकीं. भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले, जबकि शेफाली वर्मा को 2 विकेट हाथ लगे। टीम इंडिया ने 52 रन से मुकाबला अपने नाम किया.

