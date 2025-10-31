शतक के साथ फोएबे लिचफील्ड वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में हो गईं अमर, हरमनप्रीत- ब्रंट का रिकॉर्ड हुआ स्वाहा

Phoebe Litchfield, India Women vs Australia Women: ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की युवा सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड ने इतिहास रच दिया है. वह आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में सबसे तेज शतक लगाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गई हैं. उनसे पहले यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ-साथ इंग्लिश ऑलराउंडर नेट साइवर-ब्रंट के नाम दर्ज था. जिन्होंने क्रमशः महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में 90-90 गेंदों पर शतक जड़ा था. मगर पिछले मुकाबले में महज 77 गेंदों में शतक जड़ते हुए लिचफील्ड ने इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

भारत के खिलाफ प्रचंड लय में नजर आईं फोएबे लिचफील्ड

भारत के खिलाफ खेले गए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए अपनी टीम की तरफ से फोएबे लिचफील्ड जबरदस्त लय में नजर आईं. उनके बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पारी का आगाज करते हुए उन्होंने अपनी टीम की तरफ से कुल 93 गेंदों का सामना किया. इस बीच 127.95 की स्ट्राइक रेट से 119 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 17 चौके और 3 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

Phoebe Litchfield scores the fastest Women's World Cup century in the knockouts. pic.twitter.com/Fiz9bRhbj6 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 30, 2025

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में सबसे तेज शतक लगानी वाली खिलाड़ी

77 गेंद - फोएबे लिचफील्ड (ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट) - बनाम भारत - 2025

90 गेंद - हरमनप्रीत कौर (भारत महिला क्रिकेट) - बनाम ऑस्ट्रेलिया - 2017

90 गेंद - नेट साइवर-ब्रंट - (इंग्लैंड महिला क्रिकेट) - बनाम ऑस्ट्रेलिया - 2022

