फिल साल्ट का धमाका, न्यूजीलैंड के खिलाफ फिफ्टी जड़ते ही रच दिया इतिहास, बटलर-हेल्स के क्लब में हुए शामिल

Phil Salt, New Zealand vs England: मौजूदा समय में इंग्लैंड की पुरुष टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 20 अक्टूबर 2025 को क्राइस्टचर्च में खेला गया. जहां पारी का आगाज करते हुए एक बार फिर से इंग्लिश सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट जबरदस्त लय में नजर आए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 56 गेंदों का सामना किया. इस बीच 151.78 की स्ट्राइक रेट से 85 रन बनाने में कानयाब रहे. इस बीच क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 11 चौके और 1 खूबसूरत छक्का देखने को मिला.

फिफ्टी के साथ फिल साल्ट ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में फिफ्टी जमाते ही फिल साल्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 10 या 10 से अधिक बार 50+ की पारी खेलने वाले तीसरे ओपनर बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल मौजूदा स्टार बल्लेबाज जोस बटलर और पूर्व सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के नाम दर्ज थी.

35 वर्षीय बटलर ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 22 बार 50+ की पारी, जबकि हेल्स के बल्ले से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 12 बार 50+ की पारी निकली थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में अर्धशतक जमाते हुए साल्ट ने भी इन दिग्गजों की लिस्ट में जगह बना ली है.

29 वर्षीय साल्ट ने खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर 10 बार 50+ की पारी खेली है. पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया फिफ्टी उनके टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 7वां फिफ्टी है.

