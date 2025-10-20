परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा बनें बेटे के पेरेंट्स, जानें दोनों में कितना है उम्र का फासला, नेटवर्थ में कौन आगे?

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चढ्ढा बॉलीवुड के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. वहीं अब दोनों बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं. इस मौके पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाईयां देते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा में कौन ज्यादा अमीर है और किसका ज्यादा नेटवर्थ है. वहीं दोनों के बीच उम्र का फासला कितना है. नहीं तो हम आपको बताते हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बीच कितना है उम्र का फासला

परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 में हुआ है. जबकि एक्ट्रेस के पति राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 में हुआ. इसके चलते परिणीति पति से 20 दिन बड़ी हैं. हालांकि प्यार के मामले में इससे पता चलता है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है.

परिणीति चोपड़ा का नेटवर्थ और कमाई

नेटवर्थ की बात करें तो परिणीति चोपड़ा का बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर रहा है. जबकि डीएनए के मुताबिक उनका नेटवर्थ 74 करोड़ का बताया गया है. उनकी संपत्ति ब्लॉकबस्टर फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया कोलाब से आती है. वहीं उनका मुंबई में 22 करोड़ रुपये के एक आलीशान समुद्र-सामने वाले अपार्टमेंट हैं, जबकि उनके पास जगुआर, ऑडी और रेंज रोवर जैसी महंगी कारों का कलेक्शन है.

राघव चड्ढा का नेटवर्थ और कमाई

राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा की घोषित कुल संपत्ति काफी कम है. उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास केवल लगभग 50 लाख रुपये की संपत्ति है, जिसमें दिल्ली में 36-37 लाख रुपये का घर, 5 लाख रुपये मूल्य का 90 ग्राम सोना और शेयरों व म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए लगभग 6 लाख रुपये शामिल हैं. वहीं कारों की कलेक्शन की बात करें तो राघव मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट डिजायर चलाते हैं.

ऐसी हुई थी पहली मुलाकात

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की पहली मुलाकात लंदन में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान हुई थी. परिणीति ने बताया कि उनका छोटा भाई राघव का फैन है, जिन्होंने उन्हें पति से मिलने के लिए कहा. इसके बाद दोनों की मुलाकात हुआ और धीरे धीरे प्यार हो गया. साल 2023 में कपल ने उदयपुर में शादी की थी.