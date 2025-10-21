रोहित शर्मा ODI में महारिकॉर्ड से बनाने से केवल 8 कदम दूर, शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड होगा ध्वस्त

Rohit Sharma Is Just 8 Sixes Away From Creating History: भारतीय टीम मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर 2025 को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. जहां पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से 8 छक्के निकलते हैं तो वह एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. दरअसल, वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है. जिन्होंने ग्रीन टीम के लिए 1996 से 2015 के बीच 398 मैच खेलते हुए 369 पारियों में 351 छक्के लगाए थे. 'हिटमैन' शर्मा ने देश के लिए वनडे फॉर्मेट में 2007 से खबर लिखे जाने तक 274 मैच खेलते हुए 266 पारियों में 344 छक्के लगाए हैं. शेष बचे दो मुकाबलों में अगर वो 8 छक्के और लगाने में कामयाब होते हैं तो वह वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ी

351 - शाहिद अफरीदी - पाकिस्तान

344 - रोहित शर्मा - भारत

331 - क्रिस गेल - वेस्टइंडीज

270 - सनथ जयसूर्या - श्रीलंका

229 - एम एस धोनी - भारत

रोहित शर्मा का वनडे करियर

बात करें 'हिटमैन' शर्मा के वनडे करियर के बारे में तो देश के लिए उन्होंने 2007 से खबर लिखे जाने तक 274 वनडे मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 266 पारियों में 48.59 की औसत से 11176 रन निकले हैं. रोहित के नाम वनडे फॉर्मेट में 32 शतक और 58 अर्धशतक दर्ज है. 264 रनों की खेली गई पारी वनडे के एक मैच में खेली गई उनकी सर्वोच्च पारी है.

