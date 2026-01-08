विज्ञापन
T20 World Cup 2026; 'सीमा पार लोगों ने ऐसा किया', टी20 विश्व कप से पहले आफरीदी ने साधा भारत पर निशाना, फैंस का करारा जवाब

Shaeen Afridi, T20 World Cup 2205: टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत के कटे पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया है, लेकिन फैंस करारा जवाब दे रहे हैं

Read Time: 2 mins
अब जबकि पूरा क्रिकेट जगत अगले महीने भारत में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप खेलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहीन आफरीदी ने पिछले साल एशिया कप को लेकर विवादित बयान दिया है. आफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'बॉर्डर पार लोगों ने खेल भावना का उल्लंघन किया. हमारा काम क्रिकेट खेलना है और हमारा पूरा ध्यान इसी पर लगा हुआ है. हम मैदान पर जवाब देने की कोशिश करेंगे.

वैसे आफरीदी के इस बयान ने सोशल मीडिया को भड़का दिया है. और तरह-तरह के कमेंट भी आ रहे है. एक यूजर ने लिखा, 'खाली सीटी ज्यादा शोर मचाती है', तो एक दूसरे ने लिखा, 'क्या आप जवाब देने के लिए पूरी तरह फिट भी हैं?', एक और भारतीय फैन ने आफरीदी का मजाक उड़ाते हुए कहा, 'मुझे जीवन में ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए. मैदान पर ही आपको देखते हैं.'

पिछले साल सितंबर 2025 में हुए एशिया कप ट्रॉफी विवाद की यादें अब भी ताज़ा हैं. तब फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज करने के बावजूद भारतीय टीम अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी को नहीं छू सकी है. टूर्नामेंट की विजेता रही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के हाथों से ट्रॉफी का यह पल फिसल गया. इस घटना के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की भूमिका रही, जो ट्रॉफी अपने साथ ले गए. भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. साल 2025 एशिया कप फाइनल से पहले ही माहौल तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था. टीम इंडिया ने यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए हालात के बाद भारतीय जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया था.

हां इनकी अकड़ में तो कमी नहीं ही रहती. अपने देश में पहुंचते ही जुबान दस गज लंबी हो जाती है

