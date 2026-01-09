IPL में खेलकर करोड़पति बन चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान, जानें बैन होने से पहले कहां-कहां से कितना कमाया

हाल के दिनों में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) को लेकर काफी हो-हल्ला मचा है. दरअसल, हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में कई टीमों ने उन्हें अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कड़ी जद्दोजहद की थी. मगर यहां कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. फ्रेंचाइजी ने 30 वर्षीय तेज गेंदबाज को 9.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च करते हुए अपने बेड़े में शमिल किया था. मगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हिंसा के बाद देश में बांग्लादेशी नागरिकों के साथ साथ बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर भी नाराजगी बढ़ने लगी थी. जिसके बाद मजबूरी में बीसीसीआई को निर्देश देना पड़ा कि उन्हें आगामी सीजन से रिलीज किया जाए.

अब जबकि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल के आगामी सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे. ऐसे में बात करें उनके पूरे आईपीएल करियर के बारे और उन्होंने शिरकत करते हुए यहां कितने रुपए कमाए हैं, तो वो कुछ इस प्रकार हैं-

पहली बार आईपीएल 2016 में नजर आए थे रहमान

मुस्ताफिजुर रहमान आईपीएल में पहली बार साल 2016 में नजर आए थे. उस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने उन्हें 1.40 करोड़ में रुपए में खरीदा था. अगले सीजन में भी वह इसी फ्रेंचाइजी के साथ नजर आए थे. आईपीएल 2017 के लिए एसआरएच की टीम ने उन्हें सेम अमाउंट पर रिटेन किया था.

दो साल बाद मुंबई इंडियंस में पहुंच गए रहमान

शुरुआती दो सीजन में हैदराबाद से खेलने वाले रहमान आईपीएल 2018 में मुंबई इंडियंस के बेड़े में पहुंच गए. जहां फ्रेंचाइजी से उन्हें फीस के रुप में 2.20 करोड़ रुपए की एक मोटी रकम प्राप्त हुई.

2019-20 में आईपीएल से गायब रहे रहमान

आईपीएल 2018 के बाद आगामी दो सीजन से वह नदारद रहे. मगर आईपीएल 2021 में उन्होंने फिर से वापसी की. इस बार उनके ऊपर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने बोली लगाई थी. फ्रेंचाइजी ने 1 करोड़ की धनराशि में उन्हें खरीदा था.

2022 और 2023 में दिल्ली का हिस्सा रहे रहमान

आईपीएल 2022 और 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रहे. जहां प्रति वर्ष उन्हें टीम से फीस के रूप में 2-2 करोड़ रूपए की रकम प्राप्त हुई.

आखिरी बार 2024 में नजर आए थे रहमान

आईपीएल में आखिरी बार रहमान 2024 में नजर आए थे. उस दौरान उन्होंने येलो जर्सी में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शिरकत की थी. फीस के तौर पर उन्हें 2 करोड़ रुपए की राशि मिली थी. 2025 में वह नहीं खेले थे.

2026 की राशि नहीं मिलेगी

आईपीएल 2026 के लिए केकेआर की टीम ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था. मगर रिलीज किए जाने के बाद अब उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी.

खबर लिखे तक रहमान ने आईपीएल के कुल सात सीजन में हिस्सा लिया है. इस बीच उनको फीस के रुप में 12 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है.

मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल करियर

बात करें मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल करियर के बारे में तो खबर लिखे जाने तक उन्होंने कुल 60 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 60 पारियों में 28.45 की औसत से 65 सफलता हाथ लगी है. 29 रन खर्च कर चार विकेट एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

यह भी पढ़ें- 'भारतीय एजेंट', तमीम इकबाल ने बांग्लादेश क्रिकेट की भलाई क्या सोची, BCB पड़ गया उनके पीछे, लगाया आरोप