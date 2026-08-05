विज्ञापन
विशेष लिंक

पीसीबी ने दी अपने 'लीजेंड्स' को चेतावनी, नहीं मानी बात, तो मिलेगी यह सजा

पाकिस्तान क्रिेकेट बोर्ड और देश के जैसे आर्थिक हालात हैं, उसे देखते हुए समस्या पैदा होनी ही थी, लेकिन यह देखने की बात होगी कि पीसीबी के फैसले के बाद उसके खिलाड़ी इसे किस रूप में लेते हैं

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
पीसीबी ने दी अपने 'लीजेंड्स' को चेतावनी, नहीं मानी बात, तो मिलेगी यह सजा
पीसीबी का लोगो
X: social Media

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को बिना मंजूरी वाले विदेशी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के खिलाफ चेतावनी दी है. बोर्ड ने उन खिलाड़ियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की है जो जरूरी मंजूरी लिए बिना जाम्बिया में चल रही 20वीं एशियन लेजेंड्स लीग में शामिल हुए हैं. पीसीबी ने बयान में कहा,'बोर्ड ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों की भागीदारी का गंभीरता से संज्ञान लिया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 'इवेंट्स को मंजूरी देने और खिलाड़ियों की रिहाई' से जुड़े अपने नियमों के तहत इसे बिना मंजूरी वाला या अस्वीकृत क्रिकेट इवेंट माना है.' पीसीबी ने यह भी बताया कि इस प्रतियोगिता को जाम्बिया क्रिकेट यूनियन से मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए इसमें हिस्सा लेना लागू आईसीसी नियमों का उल्लंघन है.

पीसीबी के बयान में कहा, 'आईसीसी ने फिर से कहा है कि विदेशी क्रिकेट इवेंट में हिस्सा लेने से पहले सभी विदेशी खिलाड़ियों को अपने संबंधित घरेलू बोर्ड से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेना जरूरी है. नियमों के तहत सदस्य बोर्डों को उन खिलाड़ियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होती है, जो बिना मंजूरी वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं. इन नियमों को लागू न करने पर संबंधित सदस्य बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. पीसीबी ने कहा कि जो भी व्यक्ति पीसीबी से जरूरी मंजूरी लिए बिना बिना मंजूरी वाले इवेंट में हिस्सा लेता पाया जाएगा, उस पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सजा के तौर पर खिलाड़ी विशेष के खिलाफ दो साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो संबंधित व्यक्तियों को दो साल की अवधि के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के साथ किसी भी क्रिकेट, कोचिंग, कंसल्टेंसी, मेंटरिंग या क्रिकेट से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

पीसीबी ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को नियंत्रित करने वाले आईसीसी के नियामक ढांचे को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. बोर्ड ने कहा, 'पीसीबी, आईसीसी के नियमों को मानने और खेल की ईमानदारी और गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर विदेश में होने वाले ऐसे क्रिकेट इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, जिनके लिए पीसीबी की मंजूरी जरूरी है, तो उन्हें हिस्सा लेने से पहले एनओसी लेनी होगी.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Pakistan Cricket Board, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com