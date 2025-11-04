Womens World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट में फिर आया भूचाल, खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच की हुई छुट्टी, कई और लाइन में- रिपोर्ट

PCB Sacked head Coach Muhammad Wasim: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हाल में भारत और श्रीलंका में खेले गए महिला वनडे विश्व कप में टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय महिला टीम के मुख्य कोच मुहम्मद वसीम को बर्खास्त कर दिया है. पाकिस्तान की टीम ने लाहौर में अप्रैल में क्वालीफायर में पहले स्थान पर रहकर विश्व कप में जगह बनाई थी लेकिन वह आईसीसी के टूर्नामेंट में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई. टीम अंक तालिका में आठवें और अंतिम स्थान पर रही. पाकिस्तान ने अपने सभी मैच कोलंबो में खेले. फातिमा सना की अगुवाई वाली टीम ने चार मैच गंवाए जबकि तीन मैच बारिश के कारण रद्द कर दिये गए.

पीसीबी ने कहा कि वसीम का अनुबंध विश्व कप के साथ ही समाप्त हो गया था और बोर्ड ने इसे आगे न बढ़ाने तथा उनके स्थान पर नया मुख्य कोच नियुक्त करने का फैसला किया है. वसीम को पिछले साल महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था.

मुहम्मद वसीम को पिछले साल एशिया कप से पहले टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया था. उन्होंने पूर्व में पुरुष टीमों के मुख्य चयनकर्ता के रूप में भी काम किया है. मुहम्मद वसीम ने पाकिस्तान के लिए 18 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30.11 की औसत से 783 रन बनाए हैं. जबकि 25 वनडे में उनके नाम 543 रन हैं. हालांकि, उनका फर्स्ट क्लास करियर शानदार रहा है. उन्होंने 194 मैचों में 10 हजार से अधिक रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 27 शतक और 43 अर्द्धशतक लगाए हैं.

मुहम्मद वसीम के कोच रहते पाकिस्तानी महिला टीम एशिया कप सेमीफाइनल में हारी. फिर इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप के लीग चरण में बाहर हो गई. हालांकि, उनके कोच रहते पाकिस्तानी महिला टीम ने पावर हिटिंग पर अच्छा काम किया है.

एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि पीसीबी एक विदेशी कोच की तलाश कर रहा है, लेकिन अगर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला तो महिला टीम की पूर्व कप्तान बिस्माह मारूफ को यह पद मिल सकता है. सूत्र ने बताया कि कुछ दिनों में बाकी सपोर्ट स्टाफ भी बदल दिया जाएगा. मोहम्मद वसीम के साथ जुनैद खान और अब्दुर रहमान भी थे, जो टीम के क्रमशः सहायक कोच और स्पिन-गेंदबाजी कोच के रूप में काम कर रहे थे. देखना बाकी है कि यह दोनों दिग्गज बने रहते हैं या फिर इनकी भी टीम से छुट्टी होती है.

