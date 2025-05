'डरे पाकिस्तान वाले...', फैन के बयान ने जीता दिल, मैच रद्द होने के बाद जवाब सुन 56 इंच का हो जाएगा सीना, VIDEO

Punjab Kings vs Delhi Capitals, 58th Match: जम्मू-कश्मीर स्थित पहलगाम एरिया में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन 'सिंदूर' चलाकर पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है. भारत के आक्रामक रुख को देखते हुए पाकिस्तानी सेना लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रही है. जिसके बाद देश में तनाव काफी बढ़ गया है. दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बीते कल धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा आईपीएल का 58वां मुकाबला भी तकनीकी समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं के कारण रद्द कर दिया गया. मैच के रोके जाने के बाद जब भारतीय फैंस स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे. उस दौरान ANI न्यूज एजेंसी ने लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश की. इस बीच एक क्रिकेटप्रेमी ने बेखौफ अंदाज में अपना जवाब दिया.

सवाल किया गया था कि यह मुकाबला क्यों बंद कर दिया गया? जिसके जवाब में फैन ने कहा, 'सिक्योरिटी रीजन से इस मैच को रोक दिया गया है.' इसके बाद जब रिपोर्टर ने अगला सवाल किया कि क्या लोगों के बीच डर का माहौल है? इसपर फैन के जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया. क्रिकेटप्रेमी ने कहा, 'ना ना अपने देश में हैं. कैसा डर का माहौल. डरे पाकिस्तान वाले. हमें किस बात का डर है भाई.' इसके साथ ही शख्स ने जाते जाते भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए.

A FAN AT DHARAMSHALA SAID:



- What do we have to be afraid of? We are in our country. If anyone, it should be Pakistan who should be afraid. Bharat Mata ki Jai." (ANI).



