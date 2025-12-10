ENG vs AUS 3rd Test: इस दिग्गज की वापसी से बढ़ी इंग्लैंड की ढेंशन, एडिलेड टेस्ट के लिए हुआ ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान

Australia squad for 3rd Ashes Test: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 17 दिसंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे एशेज टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. पैट कमिंस की बतौर कप्तान वापसी हो गई है. टीम में पैट कमिंस को एकमात्र नए खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है. बाकी टीम ब्रिसबेन टेस्ट वाली है.

जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने के बाद से कमिंस ने कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. बुधवार को जिस टीम का ऐलान किया गया है, उसमें कोई और हैरानी भर नाम नहीं है. अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को टीम में बरकरार रखा गया है. ख्वाजा चोट की समस्या के बाद प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर और अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन को भी 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. दोनों को ब्रिस्बेन में हुए सीरीज के दूसरे टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिसबेन टेस्ट आठ विकेट से जीता था. यह जोड़ी एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस के साथ वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी.

ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने संकेत दिया कि कमिंस ब्रिस्बेन टेस्ट में खेल सकते थे और उनका एडिलेड में खेलना लगभग तय है. कमिंस एडिलेड में बतौर कप्तान नजर आएंगे. एडिलेड टेस्ट में उनकी वापसी से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और निचले क्रम की बल्लेबाजी में गहराई आएगी.

पीठ में परेशानी की वजह से गाबा टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे उस्मान ख्वाजा एडिलेड टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाते हैं या नहीं और अगर प्लेइंग इलेवन में उन्हें जगह मिलती है, तो वे बतौर ओपनर या मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं, यह देखना मजेदार होगा. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दो टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है.

पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीती थी. ब्रिसबेन में खेला गया दूसरा टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता. तीसरा टेस्ट एडिलेड में 17 दिसंबर से खेला जाएगा. चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में और पांचवां टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा.

एडिलेड टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.

