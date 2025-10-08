कमिंस और हेड को मिल रहा था 58-58 करोड़ रुपये, मगर दोनों दिग्गजों ने नहीं की देश से गद्दारी

Pat Cummins and Travis Head: टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड (Travis Head) मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के साथ-साथ वह दुनिया भर के कई मशहूर लीग में शिरकत करते हैं. आईपीएल (IPL) में भी उनका बोलबाला है. मौजूदा समय में दोनों ही खिलाड़ी सनराइजर्स हैदरबाद के लिए जलवा बिखरते हैं. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी एक खबर के मुताबिक आईपीएल से जुड़े एक समूह ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया का साथ छोड़ पूरे साल उनके साथ खेलने का ऑफर दिया था. उस दौरान उन्हें बेहद ही लुभावनी धनराशि की भी पेशकश की गई थी. मगर उन्होंने अपने देश प्रेम के खातिर इस बड़े ऑफर को ठुकरा दिया.

10 मिलियन डॉलर का हुआ था ऑफर

छपी खबर के मुताबिक उस दौरान दोनों खिलाड़ियों को क्रमशः 10-10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का ऑफर हुआ था. अगर भारतीय रुपयों में देखें तो यह धनराशि करीब करीब 58-58 करोड़ रुपये होती है. हालांकि, दोनों खिलाड़ियों ने इस बड़े प्रस्ताव को नेशनल टीम के आगे ठुकरा दिया.

कमिंस और हेड को आईपीएल में कितना मिलता है फिलहाल?

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पूर्व सनराइजर्स हैदरबाद ने दोनों कंगारू खिलाड़ियों को रिटेन किया था. उस दौरान फ्रेंचाइजी ने पैट कमिंस को 18 करोड़, जबकि ट्रेविस हेड को 14 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की थी.

नेशनल टीम से कितनी होती है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की कमाई?

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की कमाई कुछ खास नहीं है. एक खिलाड़ी की सालाना कमाई करीब 1.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होती है. इसे भारतीय रुपये में देखें तो यह करीब आठ करोड़ के आस पास आती है.

