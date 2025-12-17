IPL 2026 Auction: पप्पू यादव के बेटे की वह तूफानी पारी जिसने सार्थक रंजन को दिलाया IPL का टिकट

Sarthak Ranjan in IPL: एतिहाद एरिना में मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन में सभी 10 टीमों ने सभी 77 खाली स्लॉट भर लिए, जिसके लिए उन्होंने कुल 215.45 करोड़ रुपए खर्च किए। इस ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (63.85 करोड़ रुपए) ने सबसे ज्यादा रकम खर्च की, जबकि मुंबई इंडियंस (2.20 करोड़ रुपए) ने सबसे कम खर्चा किया. इस ऑक्शन मेंकेकेआर ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को भी खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक को केकेआर ने 30 लाख के बेस प्राइस में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है. सार्थक अब शाहरुख खान की टीम की ओर से आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. सार्थक ने अबतक2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और साथ ही 5 टी20 मैच खेले हैं.

दिल्ली प्रीमियर 2025 में मचाया था तहलका

हाल ही में सार्थक दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आए थे. डीपीएल में सार्थक ने अपनी धुआंधार पारी के से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. दिल्ली प्रीमियर 2025 में सार्थक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे. पप्पू यादव के बेटे ने डीपीएल 2025 में 9 मैच खेलकर449 रन बनाए थे. जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 146.73 का रहा था. 44 चौके और 21 छक्के लगाने में सफल रहे थे. दिल्ली प्रीमियर 2025 में सार्थक ने 4 अर्धशतक और एक शतक भी लगाया था.

इस पारी ने मचाई थी खलबली

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में सार्थक रंजन ने न्यू दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ 58 गेंदों में 100 रन बनाए, जिससे उनकी टीम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 199 रन बनाए. हालांकि, टाइगर्स ने यह मैच छह विकेट से जीत लिया लेकिन सार्थक ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स को दीवाना बना दिया था. सारथक रंजन ने इस मैच में अपनी शतकीय पारी में 7 छक्के लगाए थे. DPL में सार्थक को DPL 2025 प्लेयर ऑक्शन में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 12.5 लाख रुपये में खरीदा था.