हैंडशेक पर बंद नहीं हो रहा पाकिस्तान का रोना, पूर्व क्रिकेटरों ने कमेंट्री के दौरान भारत पर कसा तंज

एशिया कप में हैंडशेक विवाद को हुए खासा समय हो गया है, लेकिन पाकिस्तानी पूर्व दिग्गजों का रोना खत्म नहीं हो रहा है

एशिया कप में हुए हैंडशेक विवाद को हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज अभी भी इस मु्द्दे पर रो रहे हैं. बुधवार को लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुए पहले टेस्ट के आखिरी दिन पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा और आमिर सुहैल ने फिर से हैंडशेक को लेकर दुखड़ा रोना शुरू कर दिया. बुधवार को पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 93 रन से मात दी. और मैच के बाद जब दोनों खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक परंपरा हुई, तो राजा और सुहैल का दुखड़ा मुंह पर आ ही गया. 

इसी दौरान कमेंट्री के दौरान आमिर सुहैल ने कहा, 'दोनों टीमों को हाथ मिलाते देखकर काफी अच्छा लगा. लेकिन अब यह प्रचलन से बाहर हो रहा है.' इस पर राजा ने सुहैल का समर्थन करते हुए तंज में कहा, 'यह अब हाथ से बाहर जा रहा है. यह एक शानदा परंपरा है और क्रिकेट कुल मिलाकर परंपरा की बात है.यह जेंटलमैन और सही होने की बात है. दक्षिण अफ्रीका का समझदारी दिखाना अहम बात है.'

पाकिस्तानी फैंस के बीच भी रमीज राजा के कमेंट की चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय भी खुलकर मजे ले रहे हैं

रमीज राजा और आमिर सोहेल के कमेंट पाकिस्तानी जोर-शोर से चला रहे हैं, तो भारतीय भी जमकर खिंचाई कर रहे हैं

बात में दम है...पाकिस्तान को इससे उबरने में दस साल नहीं, कई दशक लग जाएंगे

