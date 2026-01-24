Border 2: कौन हैं मेजर होशियार सिंह दहिया?, जिन्होंने जंग में दुश्मनों को छुड़ा दिए थे पसीने, वरुण धवन ने किया है इनका रोल प्ले

बॉर्डर 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ ली है. फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन का ऑफिशियल आंकड़ा आ गया है. बॉर्डर ने 32.10 करोड़ रुपये से खाता खोला है. अब वीकेंड पर बॉर्डर 2 को धमाका करने से कोई नहीं रोक सकता है. भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुई जंग पर बेस्ड इस फिल्म में देश के शहीदों के बलिदानों को दिखाया जा रहा है. इसमें देश के एक हीरो मेजर होशियार सिंह दहिया का दुश्मनों के सामने साहस किसी से छिपा नहीं हैं. उन्होंने बॉर्डर पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया था. उनके साहस के लिए देश ने उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा था. बॉर्डर 2 में इस बहादुर का रोल वरुण धवन कर रहे हैं. चलिए जानते हैं मेजर होशियार सिंह दहिया के बारे में.



कौन थे मेजर होशियार सिंह दहिया?

मेजर होशियार सिंह हरियाणा के सिसाना गांव में जन्में थे. रोहतक के जाट कॉलेज में एक साल की पढ़ाई के बाद ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी. 30 जून 1963 को उन्हें भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था. वहीं, यहां आने के दो साल बाद उनका लेफ्टिनेंट पद पर प्रमोशन हुआ. उन्हें 30 जून, 1969 को कप्तान के पद पर प्रमोशन मिला. 15 दिसंबर, 1971 को शकरगढ़ सेक्टर में बसंतर की लड़ाई के दौरान, उन्होंने अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए जरपाल में दुश्मन की एक मजबूत चौकी पर कब्जा किया था. उन्होंने निडर होकर जंग में भाग लिया और कई बार हमला होने के बावजूद अपने सैनिकों का लगातार हौसला बढ़ाया. जंग में घायल होने के बावजूद उन्होंने हथियार नहीं गिराए और सीजफायर होने तक वॉर जोन में ही डटे रहे. जबकि उनके साहस के सामने दुश्मन कांपने लगे.



कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन

इस जंग के बाद उन्हें साल 1976 में मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्होंने दो सालों तक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल में बतौर ट्रेनर काम किया. वहीं साल 1983 में, उन्हें लेफ्टिनेंट-कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया. 5 साल बाद वे कर्नल के मानद पद से रिटायर हुए और जयपुर में बस गए. 6 दिसंबर 1998 में 62 साल की उम्र में जयपुर में उनका स्वर्गवास हो गया. मेजर का निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ था. अपने पीछे वह पत्नी और अपने तीन बच्चे छोड़ गए, जिसमें से उनके दो बच्चे आर्मी में हैं. बॉर्डर 2 की बात करें तो इस को रोल वरुण धवन ने बखूबी से निभाया है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांज, और अहान शेट्टी भी वर्दी में दिख रहे हैं.