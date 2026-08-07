न ड्रग्स, न मैच फिक्सिंग, वीजा में की ऐसी गलती, 2 साल के लिए बैन हुआ क्रिकेटर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नियमों के उल्लंघन के कारण क्रिकेटर हमजा नजर पर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों से दो साल का प्रतिबंध लगा दिया है. पीसीबी ने बताया कि खिलाड़ी ने न केवल वीजा के लिए आवेदन करते समय पूरी और सही जानकारी नहीं दी, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान गुमराह करने वाली जानकारी दी और जरूरी बातें छिपाईं.

पीसीबी ने यह भी बताया कि एक तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी, जिसने हमजा को अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का मौका दिया. हमजा का पक्ष सुनने के बाद, पैनल ने मामले की समीक्षा की, सभी संबंधित परिस्थितियों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट और सुझाव बोर्ड को सौंपे.

समीक्षा के बाद दो साल के लिए किया प्रतिबंधित

पूरी समीक्षा के बाद, पीसीबी ने खिलाड़ी को दो साल के लिए सभी क्रिकेट गतिविधियों से प्रतिबंधित करने और 1 मिलियन (लगभग 3.42 लाख रुपये) का जुर्माना लगाने का फैसला किया. पीसीबी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'पीसीबी गलत जानकारी देने, जानकारी न बताने और गुमराह करने वाली जानकारी देने वाले मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है. ऐसा व्यवहार ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और जिम्मेदारी के उन मानकों के खिलाफ है जिनकी उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े लोगों से की जाती है.'

हमजा का क्रिकेट करियर

बयान में आगे कहा गया, 'पीसीबी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट या उन लाखों समर्थकों की प्रतिष्ठा को खराब करने की इजाज़त नहीं देगा जो इस खेल को पसंद करते हैं और इसका सम्मान करते हैं.' 27 वर्षीय हमजा ने अब तक अपने घरेलू करियर में 16 फर्स्ट-क्लास मैच, 15 लिस्ट-A गेम और 10 T20 मैच खेले हैं.

उन्होंने 2014 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सिल्वर लीग में बहावलपुर स्टैग्स के खिलाफ सियालकोट स्टैलियन्स के लिए अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया था. 41 घरेलू मैचों में उन्होंने 1,005 रन बनाए हैं और 47 विकेट लिए हैं. हमजा ने आखिरी बार इस साल की शुरुआत में प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में खान रिसर्च लैबोरेटरीज के खिलाफ गनी ग्लास का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला था. पिछले महीने, नजर को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर में पाकिस्तान के रेड-बॉल ट्रेनिंग कैंप में शामिल किया गया था.

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