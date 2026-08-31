हार से बौखलाया पाकिस्तान, इंग्लैंड से दो खिलाड़ियों को भेजेगा वापस, कोच सरफराज अहमद की होगी छुट्टी?

पहले हेडिंग्ल और फिर लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है और टीम सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान इंग्लैंड के दौरे से दो खिलाड़ियों को वापस भेजने की तैयारी में है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में एक पारी और 103 रनों से और लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में 194 रनों से हार का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों की एक हाई-लेवल मीटिंग हुई. इस मीटिंग में PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, COO सुमैर अहमद, PSL CEO सलमान नसीर, पूर्व खिलाड़ी और सीनियर सेलेक्टर आकिब जावेद और लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट के हेड कोच माइक हेसन शामिल हुए.

मोहम्मद रिजवान, इमाम-उल-हक भेजे जाएंगे वापस

'जियो न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ़ तीसरे और आखिरी टेस्ट से पहले टीम और कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रहा है. लॉर्ड्स में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के होटल में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें आखिरी टेस्ट से पहले संभावित बदलावों पर चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान और टेस्ट ओपनर इमाम-उल-हक को पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है, जबकि बर्मिंघम टेस्ट के लिए सैम अयूब और अराफात मिन्हास को बुलाए जाने की उम्मीद है.

इमाम-उल-हक की चोट पर उठे सवाल

इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इमाम की चोट की जांच शुरू कर सकता है. इमाम को लंदन से उपलब्ध पहली फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस भेज सकता है और उनकी पिंडली की चोट की हाई-लेवल जांच भी शुरू कर सकता है. 30 साल के ओपनर ने लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन अपनी पिंडली में तकलीफ़ की शिकायत की थी और इसके बाद पाकिस्तान की दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी नहीं की थी. उनकी कमी भी महसूस की गई क्योंकि लॉर्ड्स में पाकिस्तान अपनी पहली पारी में 110 रन पर ऑल-आउट हो गया था.

इमाम की चोट की गंभीरता को कई पूर्व क्रिकेटरों ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए हैं और इसे नकली बताया है. ऐसे में, उम्मीद है कि क्रिकेट बोर्ड बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ की चोट का आकलन करेगा और मैच से उनके हटने के कारणों की जांच करेगा. उन्होंने बताया कि PCB के कई अधिकारियों ने पहले भी इमाम की चोट से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई है.

पहले भी चोट को लेकर किया था गुमराह

सूत्रों के अनुसार, मार्च 2025 में PCB की एक जांच समिति ने पाकिस्तान के न्यूज़ीलैंड दौरे के दौरान चोट के बारे में गलत जानकारी देने के लिए इमाम को दोषी पाया था. समिति को उन्हें अनफिट घोषित करने का कोई मेडिकल आधार नहीं मिला, क्योंकि एक्स-रे में उनके पैर की उंगली में कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन नहीं दिखा. समिति ने निष्कर्ष निकाला था कि इमाम ने अपनी चोट के लक्षणों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया और मेडिकल स्टाफ को गुमराह किया, और उनके पाकिस्तान के लिए सभी फॉर्मेट और स्तरों पर खेलने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की. जांच में यह आरोप भी लगाया गया कि इमाम न्यूज़ीलैंड की तेज़ और चुनौतीपूर्ण पिचों पर ओपनिंग करने से बचना चाहते थे, और उनके इस कदम को जानबूझकर किया गया और गुमराह करने वाला बताया गया.

सरफराज अहमद की होगी छुट्टी?

इस बीच, लॉर्ड्स में पाकिस्तान की हार के बाद रेड-बॉल कोच सरफ़राज़ अहमद का भविष्य भी गंभीर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, व्हाइट-बॉल कोच माइक हेसन टेस्ट टीम के मामलों में शामिल होने वाले हैं और उम्मीद है कि वे बर्मिंघम में होने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे. हेसन शुरू में हाई-परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर आकिब जावेद के साथ प्रिंस चार्ल्स की ओर से आयोजित डिनर में शामिल होने के लिए लंदन गए थे. अब उम्मीद है कि वे टेस्ट टीम से जुड़े मामलों को देखेंगे और आने वाले बर्मिंघम टेस्ट के दौरान ड्रेसिंग रूम में भी मौजूद रह सकते हैं.

उनके शामिल होने से यह अटकलें तेज़ हो गई हैं कि पाकिस्तान की वनडे और T20 टीमों को संभालने के बाद, हेसन आगे चलकर टेस्ट टीम की कमान भी संभाल सकते हैं. PCB ने इस व्यवस्था की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है. इस बात की काफ़ी संभावना है कि पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे के बाद सरफ़राज़ को रेड-बॉल कोच के पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद PCB कोचिंग स्ट्रक्चर की समीक्षा कर सकता है.

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