यूपी-बिहार-कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान, 23 अक्टूबर को होगा मतदान

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये सीटें शिक्षक और स्नातक कोटे की हैं. इन सीटों पर मतदान 23 अक्तूबर और मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक बिहार में विधान परिषद की आठ सीटें 16 नवंबर को रिक्त हो रही हैं. वहीं कर्नाटक की चार सीटें 11 नवंबर, महाराष्ट्र की पांच सीटें छह दिसंबर और उत्तर प्रदेश की 11 सीटें छह दिसंबर को रिक्त हो रही हैं.

चुनाव वाले राज्यों में विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना 29 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी. उम्मीदवार छह अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इन चुनावों में 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को कराई जाएगी. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

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