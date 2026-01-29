Pakistan vs Australia Live Streaming 1st T20I Live Telecast: कब और कहां देखें मैच, भारत में फ्री में कैसे देख पाएंगे लाइव?

Pakistan vs Australia Live Streaming 1st T20I: लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने तीन डेब्यूटेंट को मौका दिया है, पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में बाबर आजम हैं. फैंस की निगाहें बाबर पर हैं कि आखिर वह क्या कमाल दिखाते हैं. अगले महीने से शुरू होने वाली टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज काफी अहम है. क्योंकि दोनों टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगीं.

मेहमान ऑस्ट्रेलिया के पास तीन मैचों की सीरीज के लिए अपनी पूरी विश्व कप टीम उपलब्ध है, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर को तेज गेंदबाजी के बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है. दूसरी ओर, ट्रेविस हेड सीरीज के पहले मैच में एक अनुभवहीन टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें हाल ही में समाप्त हुई बिग बैश लीग (बीबीएल) के स्टार खिलाड़ी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श को सीरीज के पहले मैच में आराम दिया गया है क्योंकि उन्होंने रविवार को पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ बीबीएल फाइनल खेला था. महली बियर्डमैन और जैक एडवर्ड्स लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में डेब्यू कर रहे हैं, जबकि मैथ्यू रेनशॉ इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कब होगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच गुरुवार, 29 जनवरी को होगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कहाँ खेला जाएगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कितने बजे शुरू होगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा. टॉस शाम 4:00 बजे होगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण किस टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भारत में लाइव प्रसारित नहीं होगा.

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच स्पोर्ट्स टीवी के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाकर आप मैच फ्री में लाइव देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: रॉजस्थान रॉयल्स पर बरसेगा छप्पर फाड़ पैसा, मिला बिलियन डॉलर ऑफर, बनेगी IPL इतिहास की सबसे मंहगी टीम

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि इयोन मोर्गन ने इस टीम को बताया वर्ल्ड कप का प्रबल दावेदार