VIDEO: आधी रात, कड़ाके की ठंड, कंबल में गुलाब लेकर पाकिस्तानी जनता राजधानी में उतरी, वजह बने युवा लड़ाके

इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का भव्य तरीके से स्वागत हुआ है. जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इस्लामाबाद में शहनाई की ताल पर युवाओं का हुआ स्वागत
  • इस्लामाबाद में अंडर 19 विजेता खिलाड़ियों का रात के दो बजे फूलों के साथ धूमधाम से स्वागत किया गया
  • अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के बड़े अंतर से हराकर खिताब जीता
  • समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 172 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी की
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अंडर 19 विजेता खिलाड़ियों का धूमधाम से स्वागत किया गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां रात के दो बजे लोग शहनाई की ताल पर युवाओं का फूलों के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं @dhillow_ नाम के एक फैन ने इस दौरान के वीडियो को साझा करते हुए लिखा है, 'इस्लामाबाद में अंडर 19 एशिया कप का विजय जुलूस. कड़ाके की ठंड के बावजूद टीम का रात 2 बजे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया.'

वायरल हो रहे इस वीडियो पर वहां के क्रिकेट प्रेमी भी अपना प्यार बरसा रहे हैं. बीते रविवार को अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच दुबई में खेला गया था. जहां पाकिस्तानी अंडर 19 टीम भारतीय टीम को 191 रनों के बड़े अंतर से मात देते हुए चैंपियन बनने में कामयाब रही.

फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से पारी का आगाज करते हुए समीर मिन्हास प्रचंड लय में लजर आए. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 113 गेंदों का सामना किया. इस बीच 152.21 की स्ट्राइक रेट से 172 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 17 चौके और 9 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

फाइनल मुकाबले में केवल मिन्हास का ही बल्ला नहीं चला. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अहमद हुसैन ने भी अर्धशतक जड़ा. टीम के लिए उन्होंने कुल 72 गेंदों का सामना किया. इस बीच 77.77 की स्ट्राइक रेट से 56 रन बनाने में कामयाब रहे.

बल्लेबाजी में जहां मिन्हास और हुसैन का जलवा रहा. वहीं गेंदबाजी में अली रजा का कहर देखने को मिला. टीम के लिए उन्होंने कुल 6.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 42 रन खर्च करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट लेने में कामयाब रहे.

इन दोनों गेंदबाजों के अलावा मोहम्मद सय्याम, अब्दुल सुभान और हुजैफा अहसान ने क्रमशः 2-2 सफलता प्राप्त की. नतीजन टीम एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही.

