'सब कुछ छीन लिया...', क्या इतना बड़ा था दर्द? जानें 2023 में क्यों संन्यास लेना चाहते थे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनका कपना है कि 2023 में खेले गए वनडे विश्व के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद उन्होंने संन्यास लेने पर विचार किया था.

  • रोहित शर्मा ने 2023 के विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद संन्यास लेने पर गंभीरता से विचार किया था
  • उन्होंने कहा कि उस हार ने उन्हें पूरी तरह निराश कर दिया था और खेल से सब कुछ छीन लिया था
  • रोहित ने खुद को याद दिलाया कि क्रिकेट से उनका प्यार ही उनकी पहचान है और धीरे-धीरे वे उबर पाए
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि 2023 में खेले गए वनडे विश्व के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली दिल तोड़ने वाली हार के बाद उन्होंने संन्यास लेने पर विचार किया था क्योंकि उन्हें लगा, 'इस खेल ने उनसे सब कुछ छीन लिया है.' भारत ने घरेलू मैदान पर खेले गए इस वनडे विश्व कप में रोहित की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया था तथा लगातार नौ मैच जीत कर फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन इस महत्वपूर्ण मैच में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने शतक लगाया था जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ.

रोहित ने मास्टर्स यूनियन के एक कार्यक्रम के दौरान कहा, 'वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद मैं पूरी तरह से निराश हो गया था. मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यह खेल नहीं खेलना चाहता क्योंकि इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और मुझे लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है.' उन्होंने कहा, 'मुझे इससे उबरने में थोड़ा समय लगा. मैं खुद को बार-बार याद दिलाता रहा कि यही वह चीज है जिससे मुझे वास्तव में प्यार है. यह चीज मेरे पास है और मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता. धीरे-धीरे मैं इससे उबर गया. मैंने अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस हासिल की और फिर से मैदान पर सक्रिय हो गया.'

रोहित ने कहा, 'उस हार से हर कोई निराश था और हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है. मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैंने उस विश्व कप के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था. विश्व कप से दो या तीन महीने पहले ही नहीं, बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से ही मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था.'

रोहित ने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इस साल की शुरुआत में उन्हें वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया था. वह अभी 50 ओवर के प्रारूप में खेलते हैं और उनका लक्ष्य 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप तक टीम में बने रहना है.

रोहित ने कहा, 'मेरा एकमात्र लक्ष्य विश्व कप जीतना था, चाहे वह टी20 विश्व कप हो या 2023 में वनडे विश्व कप. इसलिए जब ऐसा नहीं हो पाया तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया था. मेरे शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी. मुझे इससे उबरने और खुद को वापस पटरी पर लाने में कुछ महीने लग गए.'

ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद में मिली उस हार के एक साल से भी कम समय बाद भारत ने रोहित की कप्तानी में अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेले गए 2024 के टी20 विश्व कप में खिताब जीता था, लेकिन नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार की पीड़ा से उबरना आसान नहीं था.

रोहित ने कहा, 'मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं और फिर आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है तो यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है. मेरे साथ भी ठीक यही हुआ. लेकिन मुझे यह भी पता था कि जीवन यहीं खत्म नहीं होता.'

उन्होंने कहा, 'यह निराशा से उबरने और खुद को नए सिरे से तैयार करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था. मुझे पता था कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2024 में टी20 विश्व कप होना है और अब मुझे अब अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करना होगा. अब यह कहना बहुत आसान है, लेकिन उस समय यह बेहद मुश्किल था.'

