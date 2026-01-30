T20 WC 2026: वर्ल्ड कप में खेलने की खबर पक्की होने से पहले पाकिस्तान ने तय किया अपना बैटिंग ऑर्डर

Salman Ali Agha on T20 WC 2026 Batting Position: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन नक़वी आज या सोमवार को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने को लेकर फैसला और ऐलान करेंगे. यह डेडलाइन उन्होंने अपने लिए खुद ही सेट किया है. इस बीच पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जाने का कार्यक्रम तय हो गया है और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग ने बैटिंग ऑर्डर में अपनी जगह भी फिक्स कर दी है. पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में तीन T20 मैच की सीरीज खेल रहा है. पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली है.

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने एलान किया है कि वह ICC टी20 वर्ल्ड कप में वो खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे. अली आगा ने अपने टी20 करियर में ज्यादातर पाकिस्तान के नम्बर 3 के बाद ही बैटिंग की है. लेकिन पाक टीम के अटैक की पावर बढ़ाने के लिए उन्होंने नंबर 3 पर जाने का फैसला किया है.

लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में उन्होंने 27 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ22 रन से शानदार जीत दर्ज की. कप्तान सलमान आएगा और उनकी टीम अब इस टेंपलेट को बरकरार रखना चाहती है.

सलमान आगा ने कहा है कि उनका नंबर तीन पर आना उनके गेम और टीम के लिए काफी फायदायक है. उन्होंने कहा है कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शसीरीज के बाकी मैचों और टी20 विश्व कप के शुरूआत में नंबर 3 पर ही बने रहेंगे. सलमान आगामी मैच के बाद कहा, "हाँ, मैं भविष्य में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करूंगा," अली आगा ने घोषणा की. "

उन्होंने यह भी कहा कि उपमहाद्वीप में स्पिनिंग ट्रैक पर उनके नंबर तीन पर आने से टीम को फायदा होगा. वह कहते हैं, "हम बहुत अधिक स्पिन का सामना करने की उम्मीद करते हैं, और मुझे लगता है कि मैं पावरप्ले के दौरान स्पिन पर हावी हो सकता हूं. इसलिए मैं ऊपर आया, और वहीं रहूंगा."

कप्तान सलमान आ के नंबर तीन पर आने का मतलब है कि पाकिस्तान के बेस्ट माने जाने वाले बाबर आजम को नए रोल में उतरना होगा. पूर्व कप्तान बाबर आज़म ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 में 20 गेंदों में 24 रन बनाए. लाहौर में खेले गए पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवरों में 168/8 रन बनाये और ऑस्ट्रेलिया को 146/8 के स्कोर पर रोककर 22 रनों से जीत हासिल कर ली.