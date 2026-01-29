विज्ञापन
U19 World Cup: सेमीफाइनल की जंग, भारत-पाकिस्तान का मैच हुआ नॉकआउट, ऐसा है पूरा समीकरण

India Semi Final Scenario U19 World Cup 2026: भारतीय टीम अंडर-19 वर्ल्ज कप के सेमीफाइनल में अपना एक कदम रख चुका है, लेकिन उसे सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए अपने आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी.

U19 World Cup: सेमीफाइनल की जंग, भारत-पाकिस्तान का मैच हुआ नॉकआउट, ऐसा है पूरा समीकरण
How Team India Can Qualify to U19 World Cup Semi Final: भारत को कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट
  • भारतीय अंडर-19 टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में प्रवेश लगभग सुनिश्चित किया है
  • भारत का नेट रन रेट तीन दशमलव तीन तीन सात है और उसके पास सुपर-6 चरण में छह अंक हैं
  • भारत-पाकिस्तान का नॉकआउट मुकाबला निर्णायक होगा, जिसमें भारत को पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनानी होगी
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India Semi Final Scenerio U19 World Cup 2026: आयुष म्हात्रे की अगुवाई में भारतीय अंडर-19 टीम ने जारी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया अजेय है और उसने अपना एक कदम सेमीफाइनल में रख दिया है. हालांकि, उसे नॉकआउट का टिकट 1 फरवरी को मिलेगा, जब टीम इंडिया महामुकाबले में पाकिस्तान को परास्त करेगी. टीम इंडिया ने अभी तक चार मैच खेले हैं, जिसमें सुपर-6 का एक मैच शामिल है. हालांकि, फॉर्मेट के हिसाब से उसके पास 3 मैचों में 6 अंक हैं. टीम इंडिया का रन रेट +3.337 का है. दूसरी तरफ इंग्लैंड है, जो सेमीफाइनल की रेस में आग है. लेकिन अभी तक सुपर-6 से कोई भी टीम अभी तक सेमीफाइनल का टिकट हासिल नहीं कर पाई है. जबकि ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं अफगानिस्तान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना अधिक है. 

इंग्लैंड का टिकट लगभग पक्का

इंग्लैंड लीग स्टेज के लिए ग्रुप सी में थी और उसने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को हराया था. इंग्लैंड उस प्वॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ी है और 3-0 के शानदार रिकॉर्ड के साथ, इंग्लैंड ग्रुप में टॉप दो स्थानों में जगह बनाने का प्रबल दावेदार है. शुक्रवार को उनका आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है. अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो वह आठ अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.

भारत-पाकिस्तान का नॉकआउट मैच

रविवार को होने वाला सुपर सिक्स का आखिरी मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं अधिक दिलचस्प है. अगर इंग्लैंड शुक्रवार को जीत जाता है, तो भारत या पाकिस्तान में से केवल एक ही टीम अंतिम चार में जगह बना पाएगी. भारत छह अंकों और 3.337 के नेट रन रेट के साथ बेहतर स्थिति में है, जबकि पाकिस्तान के चार अंक और 1.484 का नेट रन रेट है, लेकिन पाकिस्तान रविवार को बड़ी जीत हासिल करके स्थिति को पलट सकता है.

क्या है समीकरण

सेमीफाइनल के टिकट के लिए जरूरी है कि भारत अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान को हराए. लेकिन अगर पाकिस्तान बड़ी जीत दर्ज करने में सफल होता है तो वह सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सकता है. भारत और पाकिस्तान के बीच रन रेट का अंतर कहीं अधिक नजर आता है. लेकिन पाकिस्तान इसे पार कर सकता है. 

अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे और 300 से अधिक रन बनाए और 85 रन से मैच जीत जाए तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है और पाकिस्तान उसे 200 के अंदर रोकता है तो उसे 31.5 ओवर में भारत को हराना होगा. टागरेट के तो लगता है कि पाकिस्तान समीकरण से बाहर नहीं है, लेकिन आखिरी बार जब दोनों टीमें भिड़ी थी तो पाकिस्तान ने 191 रनों से जीत दर्ज की थी.  

क्या भारत-पाकिस्तान दोनों पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल में

इसका जवाब है हां, लेकिन उसके लिए कई किंतु-परंतु होने हैं. पहले न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से इंग्लैंड को हराना होगा. इसके बाद पाकिस्तान को भारत को हराना होगा. अगर ऐसा हुआ तो भारत-पाकिस्तान और इंग्लैंड तीनों 6-6 अंकों पर रहेंगे और अंत में जिसका रन रेट बेहतर होगा वो टीमें क्वालीफाई कर सकती हैं. लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखकर कहा जा सकता है कि इंग्लैंड आसानी से जीत जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया के अलावा कौन?

ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है. अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज के 4-4 अंक हैं. अफगानिस्तान और श्रीलंका ने अगर अपने आखिरी मैच जीते लिए तो अफगानिस्तान बेहतर रन रेट के साथ क्वालीफाई कर सकता है. लेकिन श्रीलंका ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की तो वह अफगानिस्तान को पछाड़कर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.

India U19, Pakistan U19, Cricket
