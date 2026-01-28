'पाकिस्तान के लिए बुरा होगा' गीदड़ भभकी देने वाले पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज

Pakistan considers T20 World Cup boycott: भारत में न खेलने के फैसले के कारण बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया है, ICC ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल किया है. जिसके बाद पाकिस्तानी बोर्ड नेबांग्लादेश का साथ देने बहाने गीदड़ भभकी दे रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पहले ही कहा है कि वे पाकिस्तानी सरकार से सलाह लेंगे और शुक्रवार (30 जनवरी) या सोमवार (2 फरवरी) को फैसला लेंगे. हालांकि, कई पूर्व PCB प्रशासकों और पूर्व खिलाड़ियों ने इस पर चिंता जताई है.

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहसिन खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फटकार लगाई है. मोहसिन ने कहा कि "यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा होगा", तो वहीं, पूर्व पाक कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा कि पाकिस्तान को अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है.

इंजमाम उल हक ने आगे कहा, "हमारे भारत के साथ मुद्दे हैं, लेकिन हम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं. तो फिर किस आधार पर PCB अपनी टीम को वर्ल्ड कप में नहीं भेजेगा."इंजमाम उल हक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मैं पर्सनली पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहता हूं. हमारे पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं और हमारे क्रिकेट को यह देखने की ज़रूरत है कि हमारी टीम बड़े इवेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करे."

वहीं, ,पूर्व PCB सेक्रेटरी आरिफ अली अब्बासी ने पाकिस्तान के फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि "T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम न भेजने और ICC के साथ रिश्ते खराब करने का कोई मतलब नहीं है,उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहा है, इसलिए उन्हें टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उस द्वीपीय देश को नुकसान होगा.