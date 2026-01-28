विज्ञापन
अजित पवार का आखिरी पोस्ट, प्लेन हादसे के ठीक पहले X पर किसे किया था याद

Ajit Pawar Dies In Plane Crash: NCP प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी की सुबह एक दुखद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब वह मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भर रहे थे.

Ajit Pawar Dies In Plane Crash: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मौत
  • महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया, 2 पायलट और 2 अन्य यात्री का भी निधन
  • दुर्घटना बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हुई, जिसमें विमान पूरी तरह आग की लपटों में घिर गया था
  • अजित पवार ने हादसे से ठीक पहले सोशल मीडिया पर लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी थी
Ajit Pawar Dies In Plane Crash: एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार की दुखद मौत हो गई है. इस हादसे में मरने वाले अन्य लोगों में दो पायलट और दो यात्री शामिल हैं. महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान यह हादसा हुआ और मौके से आया वीडियो बता रहा था कि यह हादसा कितना भयावह था. क्रैश के बाद प्लेन पूरी तर आग से घिरा और मलबा में बदला दिख रहा था. इस दुखद मौके पर अजित दादा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हादसे के आसपास डाला गया आखिरी पोस्ट भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी थी. हालांकि अब यह पोस्ट अजित पवार के पेज पर नहीं दिख रहा है.

इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वराज्य के अग्रदूत, 'पंजाब केसरी' लाला लाजपत राय जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन! उनकी देशभक्ति हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी."

जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच, पवार एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए मुंबई से बारामती की यात्रा कर रहे थे. अक्टूबर 2024 में, उनकी पार्टी के सहयोगी सुनील तटकरे को लेने जा रहा एक हेलीकॉप्टर भी पुणे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. दरअसल खराब मौसम के कारण इस क्षेत्र में आपातकालीन लैंडिंग के पहले भी मामले सामने आए हैं.

पवार लगातार सबसे लंबे समय तक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे और उन्होंने मुख्यमंत्रियों पृथ्वीराज चव्हाण, देवेन्द्र फड़नवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में काम किया था. वह 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी. वह बारामती विधानसभा क्षेत्र से सात बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए. उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में जीत हासिल की.

