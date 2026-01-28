विज्ञापन

हिंदी में करना चाहते हैं बैचलर और मास्टर्स की पढ़ाई, जानें किन यूनिवर्सिटीज में है यह सुविधा

अगर आप हिंदी में बैचलर और मास्टर्स करना चाहते हैं, तो भारत की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज यह सुविधा देती हैं. हिंदी में BA और MA कोर्स की फीस कम होती है और डिग्री की वैल्यू अच्छी मानी जाती है, जिससे टीचिंग, मीडिया और सरकारी नौकरी जैसे करियर ऑप्शन खुलते हैं.

हिंदी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई

Top Hindi Universities: अगर आपकी पढ़ाई का माध्यम हिंदी रहा है और आप आगे भी BA और MA हिंदी में ही करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि किन यूनिवर्सिटीज में यह सुविधा है, तो यह आर्टिकल आपके बहुत काम का है. आज भी देश की कई बड़ी और भरोसेमंद यूनिवर्सिटीज हिंदी भाषा और साहित्य में बैचलर और मास्टर्स की पढ़ाई करवा रही हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई संस्थानों की फीस कम है और डिग्री की वैल्यू देश-विदेश में मानी जाती है. यहां हम आपको बताएंगे कि हिंदी में पढ़ाई कहां-कहां हो सकती है..

हिंदी में BA और MA करने का क्या फायदा है

आज भी कई सरकारी नौकरियों, टीचिंग, मीडिया, ट्रांसलेशन, कंटेंट राइटिंग और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में हिंदी स्टूडेंट्स की अच्छी डिमांड है. हिंदी में पढ़ाई करने से भाषा पर पकड़ मजबूत होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी फायदा मिलता है. यही वजह है कि हर साल हजारों छात्र हिंदी विषय चुनते हैं.

हिंदी में बैचलर-मास्टर्स के लिए देश की टॉप यूनिवर्सिटीज

1. दिल्ली यूनिवर्सिटी

भारत की कई जानी-मानी सरकारी यूनिवर्सिटीज हिंदी विभाग के लिए मशहूर हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स हिंदी और MA हिंदी दोनों की सुविधा है. यहां हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज और लेडी श्रीराम कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज हिंदी की पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं.

2. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी

वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदी साहित्य के लिए देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है. यहां हिंदी में बैचलर से लेकर मास्टर्स और रिसर्च तक की पढ़ाई होती है.

3. JNU

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) दिल्ली में हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति पर गहरी पढ़ाई कराई जाती है. यहां पढ़ना हर किसी स्टूडेंट्स का सपना होता है. हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इन कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं. 

4. जामिया मिलिया इस्लामिया

जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हिंदी विभाग के जरिए BA और MA दोनों कोर्स उपलब्ध हैं. यहां भी टॉप लेवल की पढ़ाई होती है.

5. इन यूनिवर्सिटीज में भी हिंदी की पढ़ाई

इनके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी भी हिंदी में हायर स्टडीज के लिए अच्छी मानी जाती हैं.

डिस्टेंस लर्निंग और ओपन यूनिवर्सिटी ऑप्शन

अगर आप नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं या रेगुलर कॉलेज जाना संभव नहीं है, तो ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी IGNOU हिंदी में BA और MA दोनों कराती है. MA हिंदी का विकल्प यहां ऑनलाइन भी उपलब्ध है. इसके अलावा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, डॉ. बीआर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, मध्यप्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी हिंदी में पढ़ाई का मौका देते हैं.

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हिंदी की पढ़ाई

1. बनस्थली विद्यापीठ, जयपुर

2. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब

3. श्रीनाथ यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर

4. छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, मुंबई

