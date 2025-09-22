'नो हैंडशेक' विवाद के बाद पाकिस्तान की एक और नौटंकी, फखर जमां के कैच आउट मामले को लेकर उठाया ये कदम

Pakistan Files Complaint With ICC Over Fakhar Zaman Catch Out IND vs PAK: एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान टीम प्रबंधन ने रविवार को दुबई में भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच में फखर जमान से जुड़े कैच-बैक विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में टेलीविजन अंपायर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. श्रीलंकाई अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने जमान को आउट करार दिया, जिन्हें संजू सैमसन ने 15 रन पर विकेट के पीछे कैच आउट कराया था, जबकि रीप्ले में क्लीन कैच का कोई ठोस सबूत नहीं दिखा. मैदानी अंपायर गाजी सोहेल ने अपनी उंगली नहीं उठाई और फैसला टीवी अंपायर को भेज दिया, जिन्होंने इसे क्लीन कैच करार दिया.

एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि गेंद सैमसन के दस्तानों में लगने से पहले उछली थी, लेकिन अंपायर ने फैसला सुनाया कि विकेटकीपर की उंगलियां गेंद के नीचे थीं. जमान कुछ देर तक अपने स्थान पर डटे रहे और फिर अपनी नाराजगी जताई. Telecomasia.net की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, "पाकिस्तान टीम मैनेजर नवीद चीमा मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास शिकायत करने गए, लेकिन उन्हें बताया गया कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है. इसके अलावा, मैनेजर ने अंपायर की शिकायत करते हुए आईसीसी को एक ईमेल भेजा."

मैच के बाद, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने फखर ज़मान के आउट होने की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा, "मुझे इस फैसले के बारे में नहीं पता. यह स्पष्ट रूप से अंपायर का काम है. अंपायर गलतियाँ कर सकते हैं. और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि गेंद कीपर तक पहुँचने से पहले ही उछल गई थी."

"आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वह बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर वह पूरे पावरप्ले में बल्लेबाजी करते, तो हम शायद 190 रन बना लेते. लेकिन हाँ, यह अंपायर का फैसला है. और वे गलतियाँ कर सकते हैं. मुझे नहीं पता. मेरे हिसाब से, गेंद कीपर तक पहुँचने से पहले ही उछल गई थी," उन्होंने आगे कहा.

टीवी अंपायर के खिलाफ शिकायत भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता का नवीनतम कड़वाहट भरा प्रकरण है, जिसमें दोनों मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था. पाकिस्तान ने पहले मैच के बाद पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था और हाथ न मिलाने के विवाद के बाद उन्हें हटाने की मांग की थी.