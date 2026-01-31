'पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का अपमान', T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हुआ कुछ ऐसा

Pakistani Fans Insulted; PAK vs AUS Series: SENA देशों की टूरिंग टीमों द्वारा पाकिस्तान में सीरीज़ के लिए अहम खिलाड़ियों को बाहर रखने का बढ़ता चलन पाकिस्तानी क्रिकेट हलकों में चिंता का विषय बन गया है, खासकर तब जब एक नई दिखने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम पहला T20I 22 रनों से हार गई. दौरे पर आई ऑस्ट्रेलियाई टीम ने T20 वर्ल्ड कप में जाने वाले अपने स्टार खिलाड़ियों - पैट कमिंस, जोश हेज़लवुड, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, नाथन एलियास को चल रही तीन मैचों की तैयारी सीरीज के लिए आराम दिया है. इसका कारण यह बताया गया कि ये खिलाड़ी चोटों से वापस आ रहे थे और 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें अतिरिक्त आराम दिया जा रहा था.

ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को पहले T20I में तीन डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को भी मैदान में उतारा, जिसमें कप्तान मिशेल मार्श, अनुभवी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश और पहली पसंद के तेज़ गेंदबाज़ स्कॉट एबॉट और बेन ड्वार्शियस प्लेइंग इलेवन में नहीं थे. इन सितारों की गैरमौजूदगी ने पाकिस्तान में कई लोगों को हैरान कर दिया, और कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ को कितनी गंभीरता से ले रहा है.

क्रिकेट विश्लेषक और लेखक ओमैर अलावी ने कहा, "वे पहले से ही अपने कुछ मुख्य खिलाड़ियों के बिना यहां आते हैं और पहले मैच में वे टूरिंग टीम के अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को नहीं खिलाते हैं. मैं इसे पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों का अपमान मानता हूं."

पूर्व टेस्ट कप्तान मोइन खान ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है.

उन्होंने कहा, "हाल के दिनों में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया कमजोर टीमों के साथ पाकिस्तान आए हैं. ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ एक सीरीज खेलने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं."

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और मुख्य चयनकर्ता हारून रशीद ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चाहे जो भी टीम उतारे, पाकिस्तान के पास उनके खिलाफ सीरीज जीतने का अच्छा मौका है और उसे अब अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन खिलाने से पीछे नहीं हटना चाहिए. उन्होंने कहा, "वर्ल्ड कप से ठीक पहले तीन मैचों की सीरीज़ खेलने आना और अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मैदान में न उतारना थोड़ा हैरान करने वाला है, जबकि उन्हें टूर्नामेंट में भी ऐसी ही परिस्थितियों में खेलना है."

ऑस्ट्रेलिया 2022 के बाद पहली बार किसी भी फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है. PCB के एक करीबी सूत्र ने कहा कि व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर और लीग की बढ़ती संख्या ने टीमों को अधिक महत्वपूर्ण मैचों और टूर्नामेंटों के लिए प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देने के लिए प्रेरित किया है. उन्होंने कहा, "ये देश कौन सी टीम या खिलाड़ी भेजते हैं, यह हमारी चिंता नहीं है. द्विपक्षीय सीरीज़ होने के नाते हमारे लिए मुख्य बात यह है कि प्रतिबद्धताएं समय पर पूरी हों."