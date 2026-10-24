बाबर आजम को कप्तानी, रिजवान OUT, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट टीम में 3 नए खिलाड़ियों की एंट्री

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय शुरुआती टीम की घोषणा की है, जिसमें मोहम्मद ताहा, मोहम्मद सुलेमान और समीर मिन्हास जैसे नए खिलाड़ियों को पहली बार मौका दिया गया है.

यह सीरीज 9 से 21 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी, जिसमें बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि श्रीलंका के खिलाफ 4 से 6 नवंबर तक इस्लामाबाद क्लब में होने वाले तीन दिवसीय वार्म-अप मैच के बाद, 'PCB पैट्रन्स XI' से दो और तेज गेंदबाजों को मुख्य टीम में शामिल किया जाएगा.

इन तीन नए खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह मिली है. 26 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ताहा, सितंबर से चल रही 'प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I' फर्स्ट-क्लास प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने सात मैचों में 730 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और 225 रनों का सर्वोच्च स्कोर शामिल है.

दाएं हाथ के बल्लेबाज सुलेमान इसी टूर्नामेंट में 652 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं और उन्होंने भी तीन शतक लगाए हैं. एक अन्य दाएं हाथ के बल्लेबाज समीर ने अपने पहले फर्स्ट-क्लास सीजन में सात मैचों में 405 रन बनाए हैं; इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान U-19 टीम के लिए भी प्रभावित किया था.

अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, रजाउल्लाह और सऊद शकील ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है. इनके साथ विकेटकीपर मोहम्मद गाजी गोरी और साद बेग भी टीम में बने हुए हैं. बाएं हाथ के स्पिनर अली उस्मान और बल्लेबाज सलमान अली आगा भी इस टीम का हिस्सा हैं.

वार्म-अप मैच में साद, 'PCB पैट्रन्स XI' की कप्तानी करेंगे. इस मैच में तीनों नए बल्लेबाज, टेस्ट टीम के सदस्य अब्दुल्ला, अली उस्मान और अजान के साथ खेलते नजर आएंगे. 'पैट्रन्स XI' के तेज गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद सलमान, शोएब अख्तर जूनियर, अली शब्बीर, साकिब खान और उबैद शाह शामिल हैं, जबकि बल्लेबाज मोहम्मद तैयब आरिफ भी इस 13 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं. पहला टेस्ट 9-13 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, और इसके बाद दूसरा टेस्ट 17-21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होगा. पाकिस्तान अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) स्टैंडिंग में 4.63 PCT के साथ सबसे नीचे है, जबकि श्रीलंका 33.33 PCT के साथ सातवें स्थान पर है.

पाकिस्तान टेस्ट स्क्वॉड: बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास, सऊद शकील.

PCB पैट्रन्स XI: साद बेग (कप्तान, विकेटकीपर), अब्दुल्ला फजल, अली शब्बीर, अली उस्मान, अजान अवैस, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद तैयब आरिफ, मोहम्मद ताहा, साकिब खान, समीर मिन्हास, शोएब अख्तर जूनियर, उबैद शाह.