ईरान ने पाकिस्तान का एलपीजी निर्यात रोका, 7,000 रुपये तक पहुंची एक घरेलू सिलेंडर की कीमत

ईरान ने पाकिस्तान का एलपीजी निर्यात रोक दिया है. अमेरिका के दबाव के कारण पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी सीमा बंद कर दी. इसके बाद, ईरान ने पाकिस्तान को होने वाले LPG निर्यात को रोक दिया है. पाकिस्तान के कुल LPG आयात का लगभग 50% (आधा) हिस्सा ईरान से आता है. कुछ ही दिनों में 12 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 4,500 पाकिस्तानी रुपये ($16) से बढ़कर 7,000 पाकिस्तानी रुपये ($25) हो गई है और इसके दाम और भी बढ़ सकते हैं .

17 अक्टूबर को गाब्द-रिमदान और ताफ्तान क्रॉसिंग बंद कर दिए गए, जिसके लिए पाकिस्तान और ईरान ने अलग-अलग कारण बताए. पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जहां ये क्रॉसिंग स्थित हैं, वहां की सरकार ने कहा कि इन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और तस्करी पर रोक लगाने के लिए बंद किया गया है, जबकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दिया.

कीमतें और बढ़ने की आशंका

पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के अनुसार, पाकिस्तान ईरान से हर दिन लगभग 7,000 मीट्रिक टन एलपीजी का आयात करता है. ग्वादर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष शम्सुल हक ने बताया कि अकेले गाबद-रिमदान के रास्ते ही हर दिन 4,000 टन से ज्यादा एलपीजी आती है. हक ने कहा, "यह आयात फिलहाल रुका हुआ है." उन्होंने आगे बताया कि ईरान के लिए आलू, केले और चावल ले जा रहे 1,000 से ज्यादा पाकिस्तानी कंटेनर भी रास्ते में फंसे हुए हैं. हालांकि, बुधवार को गाबद-रिमदान क्रॉसिंग को पाकिस्तान से जल्दी खराब होने वाले सामानों के निर्यात के लिए फिर से खोल दिया गया. व्यापारियों का कहना है कि 12 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुछ ही दिनों में 4,500 पाकिस्तानी रुपये ($16) से बढ़कर 7,000 पाकिस्तानी रुपये ($25) हो गई है, और अगर रुकावटें जारी रहीं तो कीमतें और भी बढ़ सकती हैं.

सैंकड़ों ट्रक सीमा पर फंसे

हक ने बताया कि एलपीजी टैंकरों समेत सैकड़ों ट्रक सीमा के दोनों ओर फंसे हुए हैं. क्वेटा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि वे अगली सूचना तक ईरान से कोई नया ऑर्डर न दें. सीमा पर फंसे ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि वे कई दिनों से बेहद कठिन हालात में इंतजार कर रहे हैं, जहां उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी बहुत कम मिल पा रही हैं. प्रभावित ड्राइवरों में से एक, अब्दुल गनी बलोच ने कहा, "हम यहां एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से सीमा खुलने का इंतजार कर रहे हैं." फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार, 2023-24 के वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान और ईरान के बीच कुल व्यापार लगभग 2.8 अरब डॉलर का रहा, जिसमें पाकिस्तान से लगभग 684 मिलियन डॉलर का निर्यात शामिल था. पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने चेतावनी दी है कि एलपीजी की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति और भी खराब हो सकती है. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में पहले से ही एलपीजी अलग-अलग कीमतों पर बेची जा रही है."

शम्सुल हक ने बताया कि बलूचिस्तान में 12 किलो का सिलेंडर लगभग 7,000 रुपये में, लाहौर में 7,500 रुपये में और स्कार्दू में 8,200 रुपये में बिक रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि एलपीजी की ऊंची कीमतों का असर अन्य सामानों की कीमतों पर भी पड़ रहा है. लाहौर के रहने वाले फरहत अब्बास ने बताया कि सीमा बंद होने से पहले वे एलपीजी के लिए 250 रुपये प्रति किलो देते थे, लेकिन अब उन्हें 500-600 रुपये प्रति किलो चुकाने पड़ रहे हैं.

उपभोक्ताओं को डर है कि सर्दियां आने के साथ ही सामान की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति और भी खराब हो सकती है. इस हफ्ते तेहरान दौरे के दौरान, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका-ईरान युद्ध पर चर्चा करने के साथ-साथ ईरानी नेताओं के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की. ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापार फिर से शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है.

यह भी पढ़ें-

Video: सार्क, कश्मीर और हाफिज सईद पर एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपने ही देश के विश्लेषक को धो दिया