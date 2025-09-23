PAK vs SL Free Live Streaming: करो या मरो वाला मुकाबला, पाकिस्तान-श्रीलंका के मैच को भारत में ऐसे देखें फ्री में

PAK vs SL Free Live Streaming in India: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तानी टीम मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी. यह मुकाबला आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाना है.अपने पिछले मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने 18.5 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. श्रीलंकाई टीम ने ग्रुप चरण में यहां दोनों मैच जीते थे. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को साहिबजादा फरहान और फखर जमान से काफी उम्मीदें होंगी। फरहान भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में अर्धशतक जमा चुके हैं. वहीं, गेंदबाजी में इस टीम को मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद से उम्मीदें हैं. (Pakistan vs Sri Lanka, Super Fours, Asia Cup 2025)

दूसरी ओर, श्रीलंकाई खेमा बल्लेबाजी में पथुम निसांका और कुसल मेंडिस पर निर्भर करता है। गेंदबाजी में इस टीम को दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा से उम्मीदें हैं. आबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा स्कोर वाले मैदानों में से एक है. हालांकि, स्लोअर बॉलर्स भी कभी-कभी यहां कामयाब हो सकते हैं. आबू धाबी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है। मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है. दोनों देशों के बीच साल 2007 से अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने 13 मैच अपने नाम किए, जबकि श्रीलंकाई टीम ने 10 मुकाबले जीते.

श्रीलंका की टीम : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, जेनिथ लियानगे, मथीशा पथिराना, महीश थीक्षाना.

पाकिस्तान की टीम : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, हसन नवाज.

भारत में इन यूजर के पास है मैच को फ्री में देखने का मौका

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सुपर 4 वाले इस मैच को भारत में जियो यूजर फ्री में देख सकते हैं. इसके लिए जियो यूजर को अपने फोन पर रिचार्ज प्लान लेना होगा जिसमें सोनी लिव का एक्सिस शामिल हो. उदाहरण के लिए यदि आप जियो यूजर हैं तो आपके फोन में 175 रुपये का प्लान होना चाहिए जो आपको 28 दिन के लिए 10 GB डेटा के साथ 10 ओटीटी ऐप का भी एक्सिस देता है जिसमें, जिसमें सोनी लिव भी शामिल होता है. यानी जिन लोगों के पास भारत में जियो सिम कार्ड है वह इस मैच को इस प्लान के तहत मैच को सोनी लिव सब्सक्राइब बिना देख सकते हैं. इसके अलावा वोडाफोन यूजर भी इस मैच को 95 रुपये का डेटा प्लान के साथ देख सकते हैं. जिन यूजर के फोन में वोडाफोन है वो इस मैच के लिए सोनी लिव का फ्री सब्सक्रिप्शन का लुत्फ उठा सकते हैं. (Where to Watch PAK vs SL Live for Free)

कब शुरू होगा मैच (SL vs PAK Match Timing)

एशिया कप में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला यह मैच भारतीय समयनुसार रात 8 बजे शुरू होगा, साथ ही टॉस आधा घंटा पहले यानी 7:30 PM पर होगा.

श्रीलंका Vs पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का LIVE टेलीकास्ट कौन से टीवी चैनल करेंगे?

श्रीलंका Vs पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का LIVE टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी), सोनी स्पोर्ट्स 4 (तेलुगु), सोनी स्पोर्ट्स 4 (तमिल) और सोनी स्पोर्ट्स 5 पर होगा.

श्रीलंका Vs पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की Live Streaming कहां होगा ?

श्रीलंका VS पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की Live Streaming SonyLIV ऐप पर उपलब्ध होगी.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप के मैच

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.