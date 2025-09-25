पाकिस्तान में टिकटॉक बनाने वालों से टैक्स वसूलेगी शहबाज सरकार, जानिए क्या तैयारी

पाकिस्तान में टिकटॉक बनाने वालों के लिए एक बुरी खबर है. पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अब टिकटॉक ऐप पर कंटेंट बनाने वालों पर टैक्स लगने जा रहा है. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) ने टिकटॉक कंटेंट बनाने वालों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है. पाकिस्तान के संसद भवन में वित्त और राजस्व पर सीनेट की स्थायी समिति की बैठक के दौरान एक संसदीय समिति को बुधवार, 24 सितंबर को दौरान यह सूचना दी.

रिपोर्ट के अनुसार सीनेटर फैसल वावदा ने दावा किया कि FBR टिकटॉकर्स को होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने की योजना को अंतिम रूप दे रहा है. इसमें यह सुझाव दिया गया है कि वसूली योग्य टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब से आएगा. उन्होंने टैक्स अधिकारियों से पंजाब में इसे लागू करना शुरू करने का आग्रह किया है.

बता दें कि टिकटॉक पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय है. इसका एक कारण कम साक्षरता स्तर वाली आबादी तक इसकी पहुंच है. पाकिस्तान की महिलाओं को ऐप पर फॉलोअर्स और इनकम, दोनों मिलती हैं. यह पाकिस्तान जैसे देश में दुर्लभ है जहां एक चौथाई से भी कम महिलाएं औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेती हैं. हालांकि हाल में पाकिस्तान से कई ऐसे मामले आए हैं जहां छोटी लड़कियों से लेकर महिलाओं तक को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो टिकटॉक पर कंटेंट बनाती थीं. वीडियो-शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने जून में बताया था कि उसने अपनी कम्यूनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए 2025 की पहली तिमाही के दौरान पाकिस्तान में लगभग 2.5 करोड़ वीडियो हटा दिए थे.

