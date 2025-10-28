विज्ञापन
PAK vs RSA: मजाक बन गई बाबर आजम की वापसी, मानो 'डक' ही काफी नहीं थी, ऊपर से ऐसा बुरा हाल

Babar Azam: बाबर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दस महीने बाद टी20 टीम में लौटने के बाद इतना बुरा हाल होगा. जब हाल इतना बुरा होगा, तो फैंस तो जमकर खरी-खोटी सुनाएंगे ही

Pakistan vs South Africa, 1st T20I:

Babar Azam ruins his comeback: यह पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) के साथ क्या हो रहा है! समय गुजर रहा है, लेकिन बैटलक बाबर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 (Pak vs Rsa 1st T20i) में बाबर करीब दस महीने बाद टीम में लौटे थे. चाहने वालों की नजरें उन पर थी. बड़ी संख्या में चाहने वाले रावलपिंडी स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन जो हुआ, वह बाबर को दया का पात्र बना गया. वापसी को बाबर ने बर्बाद कर दिया. और देखते ही देखते पूर्व कप्तान सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गए.

रास नहीं आ रही नई भूमिका

मैच से पहले ही सवाल थे कि क्या बाबर को नई भूमिका रास आएगी. पिछले साल 13 दिसंबर को यूं तो बाबर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में नंबर तीन पर ही खेले थे,लेकिन पूर्व कप्तान ने करियर में ज्यादातर समय बतौर ओपनर ही खेला है. और यह नई भूमिका मंगलवार को भी रास नहीं आई, जब पावर-प्ले में सर्किल के ऊपर से गेंद को उड़ाने की कोशिश में बाबर शून्य पर ही आउट हो गए, लेकिन मानो करीब 10 महीने बाद वापसी को बर्बाद करने, मजाक उड़ाने के लिए यह डक ही काफी नहीं थी. मजाक तो बाबर का दक्षिण अफ्रीकी पारी के स्लॉग ओवरों में ही उड़ना शुरू हो गया था.

मजाक तो यहीं से उड़ना शुरू हो गया था

बैटिंग तो बाबर बाद में बर्बाद हुए, लेकिन फैंस के निशाने पर तो वह दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग के दौरान आखिरी ओवरों में ही आ गए थे. पारी के 17वें ओवर में लिंडे ने आफरीदी को लंबा हवाई शॉट जड़ा, तो लांग-ऑफ पर बाबर ने ऐसा आसान कैच टपका दिया, जिसे वह दस में से नौ बार पकड़ लेंगे. कैच तो टपकाया ही टपकाया, चौका भी चला गया. पहले कैच और फिर जीरो. मतलब वापसी पूरी तरह बर्बाद! अब फैंस कोसेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे. वही हो रहा है. आप देखिए क्या-क्या कहा जा रहा है.

घंटे का किंग,अब यह तो सुनना ही पड़ेगा

