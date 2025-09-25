pak vs Ban: बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, भारत के साथ होगी खिताबी टक्कर

आखिरकार फैंस का वह सपना पूरा हो ही गया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश (Ind vs Ban) को 11 jरन से हराकर एशिया कप (Asia Cup 2025) के फाइनल में प्रवेश कर लिया. जीत के लिए 136 रन बनाने थे, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही...आखिरकार फैंस का वह सपना पूरा हो ही गया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश (Ind vs Ban) को 11 रन से हराकर एशिया कप (Asia Cup 2025) के फाइनल में प्रवेश कर लिया. जीत के लिए 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही. और उसके ओपनर परवेज हुसैन एमोन (0) को आफरीदी ने बिना खाता खोल ही चलता कर दिया. एक बार शुरुआत खराब रही, तो बांग्लादेश के विकेटों के गिरने का सिलसिला नियमित अंतराल पर शुरू हो गया. पाक पेसर शाहीन आफरीदी ने जो बांग्लादेश को शुरुआती झटके दिए, वह उसके लिए बड़ा नुकसान साबित हुए, जिससे उसे पावर-प्ले में ठोस शुरुआत नहीं मिल सकी, तो बल्लेबाजों ने भी बेवजह के स्ट्रोक खेले.

शाहीन आफरीदी ने किया बड़ा वार

पिछले कई मैचों से बॉलिंग के लिए तीखी आलोचना झेल रहे शाहीन आफरीदी ने इस बार बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी दम दिखाया. आफरीदी ने 4 ओवरों के कोटे में 4 ओवरों में 17 रन देकर 3 विकेट लिए. बल्ले से भी आफरीदी ने 13 गेंदों पर 2 छक्कों और 1 चौके स 19 रन बनाए. उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच बना गया.

.मिड्ल ऑर्डर ने भी नहीं दिया साथ

खराब शुरुआत के बाद नंबर तीन तौफीद ह्रदय (5) भी सस्ते में विदा हो गए, तो मिड्ल ऑर्डर में जरूरत के समय मेहदी हसन (5) और नुरुल हसन (16) भी सस्ते में विदा हो गए. इसी के साथ ही आठ ओवर में ही बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट पर 44 हो गया, तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई कि मैच का परिणाम क्या होने जा रहा है

काफी साबित हुआ पाकिस्तान का स्कोर बांग्लादेश के लिए

पहली पाली में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अप का खस्ताहाल करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. फाइनल के टिकट के लिए करो या मरो मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन मोहम्मद हारिस ने 31 रन रन बनाये. उनके अलावा पाकिस्तान के टॉप आर्डर की बार करें तो वो पूरी तरह फ्लॉप रहा और पॉवरप्ले बर्बाद गया. इस बीच सैम अयूब ने एक बार फिर शून्य पर आउट होकर रिकॉर्ड बना डाला. एक समय पाकिस्तान ने 6 विकेट 71 रन पर गंवा दिए थे. और लग रहा था कि पाकिस्तान 100 का आँकड़ा छू भी पाएगा या नहीं, लेकिन विकेटीपर हैरिस के 31 , शाहीन के 19 और मोहम्मद नवाज के 25 रनों से पाकिस्तान 20 ओवरों के कोटे में 8 विकेट पर 135 रन बनाने में सफल रहा, जो बांग्लादेश के लिए काफी साबित हुआ