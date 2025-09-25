विज्ञापन
PAK vs BAN: इस कप्तान के भरोसे एशिया कप जीतने आया था बड़बोला पाकिस्तान, हाल तो देखिए, कितने फटेहाल हैं

PAK vs BAN: पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने बांग्लादेश के खिलाफ 23 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन इसके बाद जो 'तस्वीर' निकल कर आई, उससे पाकिस्तानी बहुत शर्मसार हो रहे होंगे

PAK vs BAN: इस कप्तान के भरोसे एशिया कप जीतने आया था बड़बोला पाकिस्तान, हाल तो देखिए, कितने फटेहाल हैं
Asia Cup 2025: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा
  • सलमान आगा ने एशिया कप के सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ 23 गेंदों पर 19 रन बनाए
  • सलमान आगा ने पूरे टूर्नामेंट में छह मैचों में 10.6 के औसत से कुल 82 रन ही बनाए
  • सलमान आगा का टी20 करियर स्ट्राइक-रेट लगभग 108.51 है, जो विश्व में सबसे खराब में से है
Pakistan vs Bangladesh, Super Fours: एशिया कप (Asia Cup 2025) से पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थें. वहीं, मैच दर मैच गुजरने के साथ उनकी क्रिकेट तो पीछे चली गई, तो ओछी हरकते फ्रंटफुट पर आ गईं. क्रिकेट का पतन कितना हो गया है, उसके लिए आप उनके कप्तान सलमान आगा (Salman Agha) के प्रदर्शन को देखकर समझ सकते हैं. सुपर-4 राउंड में बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में सलमान आगा ने 23 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन आप जब आप पूरे टूर्नामेंट के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, तो पाएंगे कि हाल कितने ज्यादा फटेहाल हैं.

इस औसत पर हसें या रोएं!

एशिया कप जहां सलमान आगा को आगे रहकर मिसाल बननी चाहिए थी, तो वहीं पाक कप्तान बल्ले से एकदम औंधे मुंह गिरे. बांग्लादेश के मुकाबले को मिलाकर सलमान आगा ने खेले 6 मैचों की इतनी ही पारियों में 10.66 के औसत से सिर्फ 82 ही रन बना सके, लेकिन जब हम आपको उके हाल कितने फटेहाल के बारे में बता रहे हैं, तो अब अब इस हारे में भी जान लीजिए.

कितने फटे हाल हो गए आगा के!

देखें जीं! आप देखें कि सलमान आगा के हाल कितने फटहाल हो गए हैं. बस गनीमत यह रही कि कम से कम मिनीमम 500 रन के आधार पर सबसे फटीचर स्ट्राइक-रेट के मामले में जिंबाब्बे के क्रेग इरविन (108.51) को पछाड़ने में बस जरा सा चूक गए. वरना तो सलमान आगा इस मामले में बॉस बन जाते ! जी हां, सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश के मैच के बाद टी20 में करियर में कम से कम 500 रन के पैमाने पर सलमान आगा सबसे खराब स्ट्राइक-रेट (108.51) वाले दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं.  आयरलैंड के विलियम पोर्टरफील्ड (110.96) तीसरे, बांग्लादेश के महमूदुल्लाह (112.68) चौथे और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज (115.31) पांचवें नंबर पर हैं. 
 

Salman Ali Agha, Pakistan, Bangladesh U19, Bangladesh, Asia Cup 2025, Cricket
