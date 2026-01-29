Pak vs Aus 1st T20I: काहे का 'साहिबजादा', अभिषेक के आगे बच्चा है फरहान, भारतीयों ने दिया करारा जवाब

India vs Pakistan: टी20 में 24 घंटे के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक समान घटना घटी. बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में अगर मिस्टर सूनामी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो गए, तो फिर वीरवार को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (Pak vs Aus) शुरू हुई तीन मैचों की सीरीज के पहले ही मुकाबले में यही हाल पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फहरान (Sahibzada Farhan) का हुआ. समझ रहें न ! बहरहाल, इस तुलना पर और पुरानी घटनाओं को लेकर भारतीय फैंस सोशल मीडिया पर जरूर पाकिस्तानियों को आईना दिखा रहे हैं. रिकॉर्डों के साथ और उनके पूर्व क्रिकेटरों के बयान के साथ.

अरे यह तो वही फरहान है!

जी हां, एकदम सही पकड़े हैं! यह वही फरहान है, जिसने कुछ महीने पहले एशिया कप दौरान भारत के खिलाफ बल्ले के साथ बंदूक के अंदाज में जश्न मनाकर विवाद पैदा कर दिया था. बाद में ICC ने सजा भी दी थी. बहरहाल, पाकिस्तानी तो अक्ल से पाकिस्तानी ठहरे! अभिषेक के साथ साहिबजादा भी जीरो पर आउट हुए, तो भारतीय तूफानी बल्लेबाज के साथ ही तुलना करनी शुरू कर दी. मतलब अब क्या ही कहा जाए! बहरहाल, कोई भी (पाकिस्तानियों को अपवाद रखें) बता देगा कि कहां अभिषेक राजा भोज! और कहां गंगू तेली साहिबजादा फरहान! और अगर किसी को कोई शक है, तो आप दोनों के पिछले साल यानी 2025 के प्रदर्शन पर गौर फरमाएंगे, तो मुंह से यहीं निकलेगा-'काहे का साहिबजादा!' आप आंकड़ों पर नजर दौड़ा लें.

कहां अभिषेक, कहां साहिबजादा!

अभिषेक शर्मा ने पिछले साल 2025 में खेले 21 टी20 मैचों में 42.95 के औसत से 859 रन बनाए. एक तूफानी शतक भी है, जब अभिषेक ने 135 रन की पारी खेली. वहीं, इसी समयावधि में नवाबजादा ..सॉरी साहिबजादा ने 26 मैचों में 30.84 के औसत से 771 रन बनाए. पाकिस्तानी बल्लेबाज ने 45 छक्के जड़े, तो अभिषेक ने 54 छक्के. फरहान का स्ट्राइक-रेट करीब 193 का स्ट्राइक-रेट है. यह तो बात सिर्फ आकंड़ों भर की हैं! वैसे दोनों की बैटिंग शैली भर देखने से भी पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है! दोनों की तुलना एक बाऱ फिर से पाकिस्तानियों ने करने की कोशिश की, तो कुछ पुरानी बातें भी सतह पर आ गईं

Tanveer Ahmed Challenge Abhishek Sharma 🗣️



"I will run naked in the street of Lahore, If Abhishek hits more sixes than Sahibzada Farhan in the T20 World Cup 2026."



Meanwhile,

Abhishek - 81 Sixes (33 inn)

Farhan - 51 Sixes (37 inn)



- What's your take 😆 pic.twitter.com/w7oqywHGfA — Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 24, 2026

भारतीय प्रशंसक तो जमकर मजे ले रहे हैं

