IND vs AUS: विराट कोहली दोहराएंगे इतिहास!, ये हैं एडिलेड में 1 से ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले चार बल्लेबाज, देखें लिस्ट

IND vs AUS ODI Century in Adelaide: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा. टीम इंडिया पर्थ में मिली हार के बाद इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी. एडिलेड के मैदान पर अब तक केवल चार बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में दो-दो शतक जड़े हैं. इन खिलाड़ियों में विराट कोहली, ग्रीम हिक, डेविड वॉर्नर और मार्क वॉ शामिल हैं.

विराट कोहली का एडिलेड में शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली ने साल 2012 से 2019 के बीच इस मैदान पर चार वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 61 की औसत से 244 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से दो शतक निकले. कोहली की इन पारियों ने एडिलेड में उनकी विशेष पहचान बनाई है, और अब एक बार फिर उनसे इसी प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

ग्रीम हिक, वॉर्नर और मार्क वॉ भी इस सूची में शामिल

इंग्लैंड के ग्रीम एशले हिक ने 1992 से 1999 के बीच एडिलेड में तीन मैच खेले और दो पारियों में दो शतक लगाए. ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 2009 से 2022 के बीच इस मैदान पर आठ वनडे मैचों में 469 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल है. वहीं, मार्क वॉ ने 1988 से 2002 के बीच यहां 13 मैच खेले और 473 रन बनाए, जिनमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

पहले वनडे में बारिश बनी रोड़ा

सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया था, जिसमें भारत को डकवर्थ-लुईस नियम के तहत 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी. बारिश की वजह से ओवरों में कटौती की गई और भारतीय टीम ने 26 ओवरों में 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए. केएल राहुल (38 रन) और अक्षर पटेल (31 रन) ने संघर्षपूर्ण पारियां खेलीं. ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 21.1 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया. कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन, जबकि जोश फिलिप ने 37 रन जोड़े.

टीम इंडिया की नजर एडिलेड में वापसी पर

पहले मैच में हार के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें एडिलेड में सीरीज बराबर करने पर हैं. तीसरा और निर्णायक मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा, जहां सीरीज का विजेता तय होगा.