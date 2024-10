INDW vs SLW T20 WC 2024: सुपर वूमेन बनी राधा यादव, लपका महिला टी20 विश्व कप इतिहास का सबसे दमदार कैच

Radha Yadav Viral Catch INDW vs SLW T20 WC 2024: कप्तान हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने बुधवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए के अहम मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ इस महिला टी20 विश्व कप का सर्वोच्च स्कोर 172/3 बनाया. भारत ने पहले विकेट के लिए 98 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसमें स्मृति ने 38 गेंदों पर अर्धशतक और शेफाली वर्मा ने 46 रनों की पारी खेली, लेकिन श्रीलंका ने लगातार गेंदों पर इन दोनों को आउट करके वापसी की. हरमनप्रीत ने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की धुनाई करते हुए 27 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा. भारतीय बल्लेबाजों ने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाई और श्रीलंका को कड़ी टक्कर दी, जो हरमनप्रीत और जेमिमा रोड्रिग्स के आसान कैच छोड़ने का मलाल कर रही होगी.

